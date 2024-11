Erste Details: Ist dieses Model etwa der nächste Bachelor?

Noch ist geheim, wer in der kommenden Staffel Der Bachelor die Rosen verteilt. Doch Bild will jetzt erfahren haben, wer der neue Rosenkavalier ist. Angeblich handelt es sich nämlich um Felix Stein. Er ist nicht nur Model und Influencer, sondern dem einen oder anderen vielleicht auch durch diverse Werbespots bekannt. Das ist aber längst nicht alles. Bei Instagram teilt der Fitness-Fan auch seine Arbeit als Fotograf und Creative Director. Rund 66.000 Follower folgen ihm dabei. Besonders auffällig: Seit Oktober ist es eher ruhig auf seinem Profil – passend dazu sollen die Dreharbeiten zum Bachelor schon in vollem Gange sein.

Wie das Magazin wohl aus Produktionskreisen erfahren hat, findet die Suche des Bachelors nach der großen Liebe wieder in Kapstadt statt. Der Rosenverteiler und seine Damen wurden nämlich schon bei den Dreharbeiten erwischt. Die Aufnahmen des Blattes zeigen den angeblichen Rosenverteiler mit einer Gruppe Frauen beim Ziegen-Yoga auf einem Bauernhof. Die Atmosphäre soll entspannt und ausgelassen gewesen sein, berichtet ein Augenzeuge. Ob Felix der einzige Bachelor ist oder es wie in der vergangenen Staffel zwei gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Produktionsinsider will aber wissen: "Es wird diesmal wieder zwei Bachelors geben!" RTL hält sich dazu noch bedeckt und bestätigte nichts.

Der Sender will sich nämlich erst einmal auf die Ausstrahlung der ersten Staffel vom Golden Bachelor konzentrieren. Seit März ist bekannt, dass die beliebte Sendung aus den USA auch in Deutschland umgesetzt wird. "Wir starten jetzt das Casting. Bewerben kann sich jede/r über 60 Jahre", hieß es in einer Pressemitteilung. Mittlerweile ist der Bachelor der älteren Generation gefunden: Franz Stärk (73) wird auch die Suche nach der richtigen Partnerin im TV gehen. Gegenüber Promiflash verriet er schon, wie er in Liebesdingen tickt: "Ich verliebe mich in viele Dinge sehr schnell, das sind nicht nur Frauen, sondern auch Situationen."

Instagram / felix Felix Stein, deutscher Influencer und Model

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

