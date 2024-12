Fail: Jeremy Renners Auto bleibt bei Weihnachtsparade liegen

Für Jeremy Renner (53) begann die diesjährige Hollywood-Weihnachtsparade am 1. Dezember etwas holprig. Der Schauspieler wurde in diesem Jahr als Großmarschall der Parade geehrt. Bilder von TMZ zeigten ihn im offiziellen Fahrzeug des Großmarschalls. Die Fahrt dauerte aber nicht besonders lange – das Auto hatte direkt eine Panne, als die Parade losging. Jeremy blieb keine andere Wahl, als den Rest des Weges zu laufen. Aber der kleine Fail konnte seine Festtagsstimmung nicht trüben: Mit einem breiten Lächeln und Hand in Hand mit seiner 11-jährigen Tochter Ava machte der "Avengers"-Darsteller das Beste aus der Situation.

Für Jeremy war diese kleine Panne nicht der Rede wert. Im Januar 2023 hatte er nämlich einen schwerwiegenden Unfall, als er beim Schneeräumen von seinem Pflug überrollt und dabei schwer verletzt wurde. Bei dem Vorfall brach er sich über 30 Knochen und musste mehrfach operiert werden. Durch monatelanges, hartes Training und Rehabilitationssport kämpfte er sich wieder zurück ins Leben und ist heute wieder ganz der Alte.

Nicht nur Jeremy war Teil der kultigen Weihnachtsparade – neben dem "Hawkeye"-Darsteller waren auch Billy Baldwin (61), Mario Lopez (51) und Jeannie Mai (45) anwesend, um Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Das war aber nicht der einzige Zweck des alljährlichen Umzuges. Er diente auch einem guten Zweck: Jedes Jahr werden für die Organisation Toys for Tots, die bedürftigen Kindern hilft, Spenden gesammelt. Ein Thema, das für Jeremy sehr wichtig ist. Der Hollywoodstar hat nämlich eine eigene Charity – die RennerVation Foundation –, die Kinder in Pflegefamilien und gefährdete Jugendliche unterstützt, indem sie ihnen einen sicheren Platz und gezielte Programme zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten bietet.

Getty Images Jeremy Renner bei der "Hawkeye"-Premiere in London im November 2021

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

