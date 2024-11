Jeremy Renner erinnert sich komplett an Schneepflugunfall

Im Januar 2023 machte Jeremy Renner (53) mit erschreckenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam: Der Schauspieler war beim Schneeräumen von seinem Pflug überrollt und schwer verletzt worden. Er brach sich über 30 Knochen und musste mehrfach operiert werden. Mittlerweile geht es dem Filmstar wieder gut, doch die Szenen des Unfalls haben sich in sein Gedächtnis eingebrannt, wie er nun im Interview mit Men's Health ausplauderte. Er wisse noch genau, wie es war, als die schwere Maschine über ihn rollte: "Ich erinnere mich an jede Unebenheit. Ich erinnere mich, wie mein Kopf auf dieses Ding knallte und es mich einfach zusammendrückte – es ist genau so, wie man sich das vorstellt", erklärt er und ergänzt: "Ein unbewegliches Objekt und eine erdrückende Kraft, da muss etwas nachgeben. Aber Gott sei Dank hat mein Schädel nicht ganz nachgegeben."

Die schweren Verletzungen habe er bei vollem Bewusstsein mitbekommen. "Das Jochbein brach, die Augenhöhle brach und durch die Quetschung, die die Maschine verursachte, quoll mein Auge heraus. Ich konnte meinen linken Augapfel mit meinem rechten Auge sehen", schilderte er die extremen Blessuren, die er davontrug. Währenddessen habe er verzweifelt versucht zu atmen, was ihn seine ganze Energie kostete. Erst als die Rettungskräfte eintrafen, verlor er das Bewusstsein – an die Zeit zwischen dem Eintreffen der Sanitäter und seinem späteren Aufwachen auf der Intensivstation erinnert er sich nur bruchstückhaft.

Trotz der schlimmen Erfahrung konnte der Hollywoodstar auch etwas Gutes aus dem Unfall ziehen, wie er im Mai gegenüber Bild verriet: "Ich hatte eigentlich geglaubt, dass ich vor meinem Unfall schon stark war. Aber man weiß das nie, bevor man nicht an seine Grenzen gebracht wird." In dem Gespräch ging er sogar so weit, zu sagen, dass der Unglücksfall für ihn ein "wertvolles Geschenk" gewesen sei – eben weil er dadurch viel stärker geworden sei.

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

