Gameshow-Revolution: Star-YouTuber startet "Beast Games"

Der gefeierte und gehypte YouTuber MrBeast (26) startet am 19. Dezember 2024 seine neue Show "Beast Games" auf der Streaming-Plattform Amazon Prime Video. In der größten Gameshow aller Zeiten treten über 1.000 Teilnehmer aus aller Welt gegeneinander an, um den unglaublichen Hauptpreis von rund 4,7 Millionen Euro zu gewinnen. Mit diesem ehrgeizigen Projekt setzt MrBeast neue Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche.

Während der Dreharbeiten zu "Beast Games" wurden beeindruckende 28 Guinness-Weltrekorde aufgestellt. Dazu zählen unter anderem der größte Geldpreis, die meisten Teilnehmer, die meisten eingesetzten Kameras und die höchste Anzahl an Kabeln, die je für eine Show verwendet wurden, sowie das größte Geldgeschenk in einer ersten Episode. Obwohl es Berichte über schlechte Drehbedingungen gab, konterte MrBeast die Vorwürfe und unterstrich seine Entschlossenheit, die Show erfolgreich zu machen. "Solche Herausforderungen halten mich nicht auf", erklärte er gegenüber dem Magazin ingame. "Ich werde weiterhin alles geben, um meinen Fans das Beste zu bieten."

Jimmy Donaldson, wie MrBeast mit richtigem Namen heißt, begann seine Karriere auf YouTube mit Videos, in denen er enorme Geldbeträge an Fremde verschenkte oder Freunde vor außergewöhnliche Herausforderungen stellte. Sein Engagement für wohltätige Zwecke und seine Nähe zu seinen Fans haben ihm eine treue Anhängerschaft eingebracht: Sein YouTube-Kanal zählt mit über 331 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten der Plattform. Fans können gespannt sein, welche innovativen Ideen seine Gameshow bereithalten wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrbeast MrBeast präsentiert seine neue Show

Anzeige Anzeige

Getty Images YouTuber Mr Beast bei der Eröffnung seines Burger-Restaurants, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige