Ganz normal: So feiern die britischen Royals Weihnachten

Wie fast überall auf der Welt laufen auch im britischen Königshaus die Vorbereitungen für Weihnachten bereits auf Hochtouren. Doch wie sehen die winterlichen Feiertage bei König Charles III. (76) und seiner Familie genau aus? Zara Tindall (43) verriet dazu vor einigen Tagen beim Wohltätigkeitsessen Battle of the Commentators ein paar Details. "Wir beschenken uns gegenseitig zu Heiligabend", erklärte die Tochter von Prinzessin Anne (74) laut Mirror und fügte hinzu: "Als Erwachsene bekommen wir immer noch Strümpfe am ersten Weihnachtstag."

Abschließend gab Zara noch preis, dass auch für die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) und ihren Mann Prinz Philip (✝99) zu ihren Lebzeiten jedes Jahr Weihnachtsstrümpfe am Kamin hingen. Ob die britische Springreiterin, ihr Mann Mike Tindall (46) und ihre drei gemeinsamen Kinder den 24. Dezember mit König Charles zusammen feiern, plauderte sie hingegen nicht aus. Dafür sollen aber Prinz William (42), Prinzessin Kate (42) und ihre drei gemeinsamen Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) Heiligabend mit Charles und Königin Camilla (77) verbringen.

Doch was machen sich die Royals an Weihnachten eigentlich so für Geschenke? Offenbar lagen in der Vergangenheit unter ihrem Christbaum auch hin und wieder lustige Präsente bereit. So soll Kate ihrem Schwager Prinz Harry (40) beispielsweise vor vielen Jahren ein "Züchte-deine-eigene-Freundin"-Kit geschenkt haben, wie Mirror im vergangenen Jahr berichtete. Das Geschenk sei damals eine Anspielung darauf gewesen, dass Harry bereits seit längerer Zeit single gewesen sei.

Getty Images Zara Tindall im September 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2012

