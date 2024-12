Jennifer Lopez nutzte Selbstzweifel als Mama für Filmrollen

Jennifer Lopez (55) hat in einem neuen Interview offenbart, dass sie sich manchmal frage, ob sie für ihre Zwillinge Emme (16) und Max (16) ausreiche. In einem Gespräch mit Entertainment Weekly erklärte die Sängerin und Schauspielerin, dass sie sich als alleinerziehende Mutter hin und wieder unsicher fühle. "Ich habe mich schon gefragt: 'Bin ich genug für sie?'", gab Jennifer zu. Durch ihre Arbeit an ihrem neuesten Film "Unstoppable" habe sie jedoch neue Stärke und Zuversicht gewonnen.

In besagtem Film verkörpert Jennifer die Figur Judy Robles. Sie ist die Mutter des NCAA-Ringers Anthony Robles, der ohne ein Bein geboren wurde. Ihre Rolle half ihr, ihre eigenen Zweifel zu überwinden. "Die Wahrheit ist, man braucht nur einen guten Elternteil, der einen liebt", sagte sie im Interview. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit – und durch die inspirierende Geschichte von Anthony und seiner Mutter habe sie erkannt, dass sie für ihre Kinder ausreichend sei. Auch Judy Robles selbst äußerte sich und betonte, wie wichtig es sei, niemals aufzugeben. "Jegliche Herausforderungen, die wir durchgemacht haben, würde ich nicht ändern, so schwer sie auch waren", sagte Judy.

Jennifer teilt ihre Zwillinge mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (56). In der Vergangenheit hat sie oft über die Herausforderungen gesprochen, Beruf und Familie zu vereinen. Während ihrer Ehe mit Ben Affleck (52) kümmerte sich das Paar auch um seine Kinder Violet (19), Fin (15) und Samuel (12), die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner hat. Trotz Jennifer Lopez und Ben Afflecks Trennung soll sie noch ein gutes Verhältnis zu Bens Kindern haben.

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, eine Freundin und Jennifer Lopez im März 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

