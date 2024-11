Trotz Scheidung: J.Lo pflegt enge Bindung zu Bens Kindern

Jennifer Lopez (55) hält angeblich trotz ihrer Trennung von Ben Affleck (52) den Kontakt zu seinen drei Kindern, Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12), aufrecht. Die Sängerin, die im August die Scheidung eingereicht hat, zeigt sich, wie ein Insider gegenüber People verriet, ganz und gar nicht niedergeschlagen über die Trennung. Sie sei vielmehr voller Dankbarkeit für das, was sie im Leben habe. Diese positive Einstellung erstreckt sich auch auf die Beziehung zu Bens Kindern, die sie laut dem Informationsgeber stets wissen lasse, dass sie immer für sie da sei. Auch innerhalb ihrer Familie seien die Kinder herzlich willkommen, was ein gutes Zeichen für die familiäre Harmonie trotz der Scheidung ist.

Die Aussage des Insiders folgt kurz nachdem Jennifers Schwester Lynda Lopez Bens Tochter Violet an der Yale University besuchte. "New Haven mit meiner Lieblings-Yalie", schrieb Lynda zu einem gemeinsamen Schnappschuss von sich und der 18-Jährigen auf Instagram, auf dem sie glücklich in die Kamera strahlen. Dieser Besuch zeigt einmal mehr, dass die Verbindungen zwischen den Familien auch über die Ehe hinausgehen und trotz deren Scheitern eng bleiben.

Bemerkenswert ist auch, dass Ben trotz der anstehenden Scheidung nichts als lobende Worte für J.Lo findet, besonders im Zusammenhang mit ihrem kommenden Film "Unstoppable", der am 6. Dezember in die Kinos kommt. Der 52-Jährige, der den Film mit Matt Damon (54) durch ihre gemeinsame Produktionsfirma Artists Equity produziert hat, nannte seine Ex-Frau "spektakulär" in einem Interview mit Entertainment Tonight. Diese Wertschätzung zeigt, dass trotz persönlicher Veränderungen berufliche Anerkennung und der gegenseitige Respekt zwischen den beiden Stars offensichtlich bestehen bleiben.

Instagram / lyndalopez08 Lynda Lopez und Violet Affleck, Oktober 2024

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

