Raus im Exit-Game: Waren Sommerhaus-Olli und Jil enttäuscht?

Für sie nahm die Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars ein abruptes Ende: Oliver Sanne (38) und seine Partnerin Jil Rock verloren das Exit-Game gegen ihre Mitstreiter Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser. Damit mussten sie ganz knapp vor dem Halbfinale die Heimreise antreten. Im exklusiven Interview mit Promiflash verraten der ehemalige Bachelor und seine Liebste, wie es ihnen damit geht. "Wir waren natürlich bitter enttäuscht und hätten uns ein anderes Spiel gewünscht. Die Auswahl des Spiels hat viele Fragen aufgeworfen, aber am Ende des Tages hat es nun mal so kommen sollen. Wir sind dennoch faire Verlierer und Sportsfreunde und haben die beiden beglückwünscht", meinen sie ehrlich. Sie fügen allerdings auch an: "Dennoch halten wir uns für das beste Paar im Haus und sind stolz, zusammen so harmonisch zu sein!"

Während ihrer Zeit im Sommerhaus haben Olli und Jil starke Verbindungen geschaffen – und denen würden sie den Sieg auch wünschen. "Wir drücken Alessia und Can sowie Emma und Umut die Daumen für den weiteren Verlauf, weil wir mit den beiden Paaren am engsten waren. Auch wenn der Umgang untereinander bei den Vieren nicht immer glanzvoll war, waren sie zu uns stets loyal und fair", erklären Olli und Jil im Interview außerdem. Die Zeit unter den Promi-Pärchen bereuen sie auf jeden Fall nicht. Der Ex-Dschungelcamper betont sogar, dass er sehr froh darüber ist, im Haus für etwas Deeskalation gesorgt zu haben. Bei so viel "Trubel" sei das auch nötig gewesen.

Olli und Jil sind nicht die Einzigen, die die Promi-WG an diesem Tag verlassen mussten. Auch Gloria Glumac (32) und ihr Partner Michael flogen raus. Die Krawallbürste hatte damit allerdings überhaupt nicht gerechnet – denn kurz zuvor schlossen sie und ihr Liebster sich mit Sam Dylan (33) und seinem Partner Rafi Rachek (34) zusammen. Gemeinsam hatten sie beschlossen, Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) für den Exit zu nominieren. Sam und Rafi entschieden sich dann kurzfristig – und hinter Glorias Rücken – doch dagegen. Damit hatten die Ex von Nikola Glumac (28) und ihr Freund die meisten Stimmen und mussten die Show verlassen.

RTL Alessia Herren und ihr Mann Can im "Sommerhaus der Stars" 2024

RTL Micha und Gloria von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

