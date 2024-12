ProSieben startet 2025 mit Neujahrsgala von Joko und Klaas

Die beliebten ProSieben-Moderatoren Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) starten das neue Jahr mit einer großen Überraschung für ihre Fans: Am 1. Januar 2025 um 20:15 Uhr werden sie eine Neujahrsgala präsentieren, die als Sonderausgabe ihrer Show Joko & Klaas gegen ProSieben daherkommen wird. Obwohl noch nichts über die genauen Inhalte verraten wurde, verspricht diese besondere Ausgabe ein echtes Highlight zu werden. Das Duo, bekannt für seine kreativen Einfälle und spontanen Aktionen, wird an diesem Abend jedoch Konkurrenz von Klassikern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekommen – darunter Tatort und Das Traumschiff, die traditionell große Zuschauerzahlen verzeichnen.

Bisher ging es für die Moderatoren in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" darum, 15 Minuten Sendezeit zu erspielen, die sie nach Herzenslust gestalten dürfen. Dabei ist von den beiden alles zu erwarten – von verrückten Mutproben bis hin zu überraschend tiefgründigen Kurz-Dokumentationen. Ob sich für die Neujahrsgala die Spielregeln ändern, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass sie sich nicht lumpen lassen werden, um dem Publikum ein unvergessliches Event zu bieten. Die Neujahrsgala bildet den Auftakt für eine ganze Reihe von Highlights auf ProSieben, darunter das "TV total Promi-Wrestling" und die "Promi-Darts-WM", die im Januar 2025 für ein echtes Feuerwerk an Unterhaltung sorgen sollen. ProSieben-Chef Hannes Hiller kündigte laut DWDL an, dass sich die Zuschauer in den ersten Wochen des neuen Jahres auf "so viel Show wie noch nie" freuen könnten.

Joko und Klaas erregten bereits in der Vergangenheit mit außergewöhnlichen Episoden ihrer Show Aufmerksamkeit. Anlässlich der 50. Ausgabe ihrer Sendung gewannen sie 2019 einen kompletten Sendetag und bescherten ProSieben damit einen herausragenden Marktanteil. Abseits der Kameras sind die beiden Moderatoren ebenfalls für ihren humorvollen Umgang miteinander bekannt. Ihre enge und authentische Freundschaft macht sie zu einem unschlagbaren Duo im deutschen Fernsehen, das Fans immer wieder begeistert.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, 2018

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim Grimme-Preis 2018

