Sandra Sicora schwärmt von dieser "Love Island VIP"-Granate

Sandra Sicora (32) war ganz aus dem Häuschen, als die neue Granate die Love Island VIP-Villa betrat. Der Realitystar reagierte recht verzückt auf den Einzug von Tobias Pietrek in der siebten Folge. In ihrer aktuellen Instagram-Story schwärmte Sandra: "Die schönste Granate zieht in die Villa ein", während sie den Einzug des Realitystars auf ihrem Fernseher filmte. "Ja, endlich", sagte sie dabei fröhlich. Daraufhin widmete sie ihm eine weitere Story, in der sie den Post von Tobias verlinkte, in dem er seine Teilnahme bei "Love Island VIP" bestätigte. "Schaut mal bitte, wie schön seine Bilder einfach sind", kommentierte sie die Fotos. Dazu fügte Sandra mehrere Smileys mit Herzchenaugen hinzu und schrieb, dass es "endlich mal eine Green Flag in der Villa gibt". Hat die Influencerin etwa ein Auge auf den Fame Fighting-Teilnehmer geworfen?

Die beiden Realitystars heizten schon vor wenigen Tagen die Liebesgerüchte an. In einem Instagram-Clip zeigten Sandra und Tobi ein Rezept für Apfelringe. Dabei wirkten sie sehr vertraut miteinander – die beiden alberten herum und lachten viel. In den Kommentarspalten tummelten sich dadurch die Gerüchte. Viele User glaubten an eine Beziehung zwischen den beiden Realitystars. Die Ex-Freundin von Tommy Pedroni (29) äußerte sich aber bisher noch nicht zu ihrem Beziehungsstatus.

Momentan sucht Tobias noch bei "Love Island VIP" nach seinem Liebesglück. Er löste in der siebten Folge Danilo Cristilli (28) ab. Aurelia Lamprecht hatte die Wahl, sich für Danilo oder die Geheimgranate zu entscheiden. Die Wahl fiel auf den Ex von Laura Mania, der damit die letzte Granate ist, die diese Staffel in die Villa einzieht – ganz zur Freude von Sandra.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora und Tobi Pietrek, Realitystars

RTLZWEI / ITV Studios Germany Tobias Pietrek, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

