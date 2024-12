Skurriler Clip: Ist Britney Spears nach Mexiko ausgewandert?

Britney Spears (43) feierte ihren 43. Geburtstag im paradiesischen Mexiko. In einem aktuellen Video auf Instagram macht die Popsängerin jetzt aber Andeutungen, sich nicht nur für einen Urlaub dort aufzuhalten, sondern gar nicht mehr in ihre eigentliche Heimatstadt Los Angeles zurückzukehren! In der Aufnahme erklärt sie, Paparazzi würden immer Bilder von ihr machen, auf denen sie sich gar nicht ähnlich sehe – weshalb sie nun einen drastischen Entschluss gefasst habe. "Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, aber manches ist extrem gemein und grausam, und deshalb bin ich nach Mexiko gezogen", verkündet die "Toxic"-Interpretin.

Es handelt sich aber nicht um das einzige skurrile Video, das Britney im Netz hochlud. Bereits kurz zuvor regte sie sich in einem anderen Video ebenfalls über die Art und Weise auf, wie Paparazzi sie darstellen würden, und erklärte gleichzeitig, gar nicht 42 Jahre alt zu werden – und dabei zog sie nicht nur ein Jahr von ihrem eigentlichen Alter ab, sondern gleich mehrere. "Heute ist mein Geburtstag. Ich werde dieses Jahr nicht 42, sondern fünf Jahre alt, und muss morgen in den Kindergarten gehen", betonte die "Oops!…I Did It Again"-Sängerin voller Überzeugung.

Ob sich die 43-Jährige mit ihren Aufnahmen nur einen kleinen Scherz erlaubt hat oder tatsächlich ausgewandert ist, ist bisher noch nicht bekannt. Wie eine Quelle gegenüber People erklärte, stieg sie am Montag aber in erster Linie anlässlich ihres Geburtstages in den Privatjet Richtung Mexiko. "Britney liebt Mexiko und kann es kaum erwarten, in der Sonne zu feiern", verriet diese. Es gab aber noch weiteren Anlass zum Feiern: Ihre Scheidung von Ex Sam Asghari (30) wurde an dem Tag rechtskräftig vollzogen.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

