Wieder Single: So feiert Britney Spears ihren 43. Geburtstag

Britney Spears (43) zelebrierte ihren Geburtstag mit einer wohlverdienten Auszeit unter der Sonne Mexikos. Am vergangenen Montag hob die Popikone mit Freunden in einem Privatjet ab, um ihren besonderen Tag in tropischem Ambiente zu verbringen. "Britney liebt Mexiko und kann es kaum erwarten, in der Sonne zu feiern", verriet eine Quelle exklusiv gegenüber People Magazin. Doch nicht nur ihren Ehrentag hatte der Popstar am Montag zu feiern – auch ihre Scheidung von Sam Asghari (30) wurde an dem Tag endgültig vollzogen. Als frischgebacker Single, "mit roten Lippen und leckerem Wein", startete sie in die Festivitäten, wie sie auf Instagram zeigte.

Später teilte Britney noch Eindrücke ihrer Geburtstagsvorbereitungen. Sie präsentierte eine "sehr süße Baby-Torte", verziert mit Erdbeeren und umhüllt von einem filigranen Schokoladengitter. Für die Sängerin ist Mexiko ein besonderer Ort: Bereits zu ihrem 40. Geburtstag im Jahr 2021 reiste sie nach Cabo San Lucas, in Begleitung von Sam, der damals noch ihr Verlobter war. "Ich bin so gesegnet und dankbar! Freudentränen heute", schrieb sie auf Instagram und bedankte sich für die vielen Glückwünsche ihrer Fans.

Seitdem hat sich in Britneys Leben einiges verändert. Am 2. Mai wurde ihre Scheidung in Los Angeles abgeschlossen. Trotz der Turbulenzen scheint sie neuen Mut geschöpft zu haben. Kürzlich soll es ein Wiedersehen mit ihrem jüngsten Sohn Jayden (18) gegeben haben, den sie zusammen mit Ex-Mann Kevin Federline (46) hat. Die Künstlerin, die bereits in jungen Jahren weltweiten Ruhm erlangte, scheint nun darauf bedacht zu sein, positive Erinnerungen zu schaffen und ihren Geburtstag in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

