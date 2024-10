So krass hat sich Ex-Bachelor Oliver Sanne optisch verändert

Oliver Sanne (38) ist aktuell als Kandidat im Sommerhaus der Stars zu sehen. In den letzten Jahren hat der ehemalige Bachelor eine beeindruckende körperliche Transformation durchgemacht. Er ist durch seine massive Muskulatur, zahlreiche Tattoos und sein markantes Auftreten im Vergleich zu früher kaum wiederzuerkennen. Seine imposante Erscheinung hat er hartem Training und einer strengen Diät zu verdanken, wie er nun gegenüber RTL verrät. Sechsmal wöchentliches Workout und bis zu sechs Mahlzeiten täglich sind Teil seines strengen Fitnessplans. Trotz der Schlagzeilen und Kommentare über seinen Körper und der Anabolika-Spekulationen, bleibt Oliver gelassen. "Ich fühl' mich jetzt 1.000 Mal wohler. Jetzt gefalle ich mir viel, viel besser", erklärt er gegenüber dem Newsportal, als er auf seine äußerlichen Veränderungen angesprochen wird.

Der 38-Jährige und seine Verlobte Jil Rock sind in der fünften Folge als Nachrücker-Paar in das RTL-Sommerhaus in Bocholt eingezogen – und sorgten mit ihrer Ankunft für staunende Gesichter. Besonders Oliver verblüffte die anderen prominenten Mitbewohner mit seinem veränderten Aussehen. "Boah, ist der groß und breit!", staunte Ex-GNTM-Girl Theresia Fischer (32). Realitystar Sam Dylan (33) fragte: "Mein Gott, was hast du denn eingeschmissen? Du hast dich aber verändert! Halleluja!"

Privat sind Oliver und seine Jil seit einiger Zeit verlobt und freuen sich darauf, gemeinsam das Abenteuer im diesjährigen Sommerhaus zu erleben. Der ehemalige Mister Germany wurde durch seine Rolle als Bachelor im Jahr 2015 bekannt – danach folgten Auftritte in Shows wie Bachelor in Paradise und Kampf der Realitystars. Jil hingegen war eine Kandidatin der zehnten Staffel von Popstars. 2014 versuchte sie ihr Glück bei DSDS. In die Top 20 schaffte sie es jedoch nicht.

Getty Images Oliver Sanne im Jahr 2015

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock

