Wer gewinnt heute die Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) traten in der heutigen Sendung gegen den Sender ProSieben an. Dieser durfte sowohl die Gegner als auch die Spiele bestimmen. Bei einem Gewinn bekämen Joko und Klaas einen Gutschein für 15 Minuten Live-Sendezeit. Würden sie es nicht schaffen, so erwartete sie eine Strafe. Der Sender forderte, dass die zwei als Adventssänger für Weihnachtsstimmung sorgen. Die Entertainer und der Sender lieferten sich im Laufe des Abends ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Im großen Finale verloren Joko und Klaas dann allerdings.

Der Start lief gut – drei Vorteile von drei Spielen konnte das Moderatoren-Duo bereits zu Beginn erspielen. Der Abend verlief spannend. Am Ende konnten sie sich durch die gewonnenen Spiele fünf Minuten für das große Finale sichern. Die Spiele in dieser Folge hatten es richtig in sich. Für ein Spiel ging es auf eine Rafting-Strecke. Joko und Klaas mussten in einem Schlauchboot ans Ziel kommen müssen, um sich somit den Vorteil gegenüber ProSieben zu sichern. Als Gegner spielten heute unter anderem Sängerin Vanessa Mai (32) und Moderatorin Janina Ullmann gegen das Duo.

In der vergangenen Woche verloren Joko und Klaas trotz eines Vorsprungs am Ende doch noch. Sie mussten zur Strafe als Pizzalieferanten arbeiten und sich dabei für eine neue Doku-Serie namens "Pizza-Taxi" auf der Streaming-Plattform Joyn filmen lassen. Jede Woche haben Joko und Klaas erneut die Chance auf Sieg oder Niederlage. Die neue Staffel wird insgesamt sechs Folgen umfassen.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Nadine Rupp Joko und Klaas beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf and Joko Winterscheidt in Berlin, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige