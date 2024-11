Sie sind die Sieger der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) traten am Dienstagabend in einigen Spielen gegen den Sender ProSieben an, um sich 15 Minuten Sendezeit zu erspielen. Dieses Mal musst das TV-Duo in der neuesten Folge seiner Show Joko & Klaas gegen ProSieben aber eine bittere Niederlage einstecken. Trotz eines starken Starts und mehrerer Vorteile gelang es ihnen nicht, Schauspieler Edin Hasanovic, Schauspielerin Nilam Farooq (35), Entertainer Riccardo Simonetti (31) und Podcasterin Eva Schulz zu schlagen.

In den Vorrunden der neunten Folge der siebten Staffel hatten Joko und Klaas zunächst einen guten Lauf: Vier von sechs Spielen konnten sie für sich entscheiden und gingen somit mit vier Vorteilen ins Finale. Doch im finalen Spiel "Hätte hätte Wörterkette" verließ sie das Glück. Trotz ihrer Vorteile schafften die Moderatoren es nicht, die erforderlichen 38 Punkte zu erreichen, da ihnen am Ende acht Punkte fehlten. Die Niederlage war besiegelt, und die Strafe stand fest.

Die Konsequenz folgte auf dem Fuß: Joko und Klaas müssen als Pizzaboten arbeiten und sich dabei für eine neue Doku-Serie auf der Streaming-Plattform Joyn filmen lassen. Direkt nach der Show musste Joko bei "Late Night Berlin" Sendezeit freimachen, um Platz für die erste Folge der Reihe zu schaffen. Die zweite Episode soll ab dem 27. November verfügbar sein. Für die TV-Urgesteine ist es nicht das erste Mal, dass sie sich nach einer Niederlage ungewöhnlichen Aufgaben stellen müssen: In der Vergangenheit ging es unter anderem in einen Zoo oder einen Friseursalon.

ProSieben / Nadine Rupp Joko und Klaas beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Moderatoren

