Taylor Swift dankt Fans für sechsfache Grammy-Nominierung

Taylor Swift (34) ist ganze sechsmal für die Grammys nominiert. Das hat sie vor allem dem Erfolg ihres im April veröffentlichten Albums "The Tortured Poets Department" und ihren treuen Fans zu verdanken – und genau deswegen widmet sie den Swifties bei ihrem Konzert in Toronto eine Reihe rührender Worte: "Ihr habt in den letzten Monaten so etwas Unglaubliches geleistet. [...] Das haut mich wirklich um, denn es ist wirklich emotional für mich, da ich dieses Album während der 'The Eras'-Tour geschrieben habe", erklärt die "Cruel Summer"-Interpretin, wie in einem Video auf X zu sehen ist.

Taylor zeigt sich überaus dankbar für die Liebe ihrer Fans zu ihrer Musik. "Ihr habt dafür gesorgt, dass es die mit Abstand beste Debütwoche war, die ich je mit einem Album hatte und ihr habt das Album fast vier Monate lang auf Platz eins gehalten", betont die 34-Jährige. In ihren Augen sei nicht allein sie für die sechsfache Grammy-Nominierung verantwortlich, sondern vielmehr ihre hingebungsvollen Fans. Voller Anerkennung und Liebe in ihrem Herzen verkündet sie: "Alles, was passiert, ist ein Spiegelbild der Leidenschaft, die ihr zeigt – ihr habt dieses Album für sechs Grammys nominiert. Es ist so wunderbar. Ich danke euch!"

Mit der diesjährigen Nominierung wurde der Popstar bereits zum siebten Mal für das Album des Jahres nominiert. Damit ist Taylor nun offiziell die erste Künstlerin, die diesen Meilenstein erreicht. Sie übertrumpft selbst Barbra Streisand (82), die jahrelang den Rekord von sechs Grammy-Nominierungen in derselben Kategorie hielt. Nachdem beide Gesangstalente seit dem vergangenen Jahr gleichauf waren, konnte Taylor dieses Jahr nun Musikgeschichte schreiben.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Barbra Streisand bei den Oscars im Februar 2019

