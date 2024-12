Düster und brutal: So besonders ist Grusel-Hit "Nosferatu"

Anfang Dezember feierte "Nosferatu" seine Weltpremiere im Zoo Palast Berlin – kein Zufall, denn nur hundert Meter weiter hatte im Jahr 1922 die Premiere des deutschen Stummfilmklassikers stattgefunden. Für den Cast und den Regisseur Robert Eggers (41) ist das ein wichtiger Augenblick, denn er träumte schon als Kind davon, die Vampirgeschichte eines Tages zu verfilmen. Der alte "Nosferatu" ist für Robert nämlich etwas ganz Besonderes. "[Der Film] nimmt die Dracula-Geschichte und verwandelt sie in ein einfaches Märchen. Und ich denke, das ist die beste Art, die Geschichte zu erzählen", erklärte er Promiflash am roten Teppich. "Nosferatu" wird also ein ganz besonderes Grusel-Erlebnis und sicher einigen Fans einen Schauer über den Rücken jagen.

Anzeige Anzeige