Nicholas Hoult bekam "Nosferatu"-Penis-Prothese geschenkt

Nicholas Hoult (35) hat sich mit einer ungewöhnlichen Anekdote hervorgetan, die besonders Fans skurriler Geschichten begeistern dürfte. In einem Interview mit der Elle erzählte der Schauspieler, dass er ein außergewöhnliches Andenken von den Dreharbeiten zum neuen "Nosferatu"-Film mit nach Hause bekam: das prothetische Geschlechtsteil von Bill Skarsgårds (34) Figur Graf Orlok. Dieses skurrile Geschenk erhielt Nicholas von Regisseur Robert Eggers (41), nachdem er während einer gemeinsamen Szene bemerkt hatte: "Ich konnte seinen prothetischen Penis auf meinem Bein spüren."

Als Geschenk ließ Eggers das Requisit einrahmen und verschicken – doch bei der Lieferung war der Rahmen beschädigt und musste repariert werden. Die Reparatur sorgte laut Nicholas für eine weitere merkwürdige Begegnung in einem lokalen Rahmenladen. Zunächst schien der Ladenbesitzer das Vorhaben unbeeindruckt aufzunehmen. Doch als der Filmstar das Stück später abholte, sei das Interesse geweckt gewesen. "Er fragte mich, ob das ein Sammlerstück sei", erinnerte er sich lachend an die kuriosen Umstände.

Damals wurde der Brite im Kindesalter durch seine Rolle in "About a Boy" berühmt. Nächstes Jahr wird Nicholas sogar in die Fußstapfen von Comic-Legende Lex Luthor in James Gunns (58) Superman-Film treten. Abseits von "Nosferatu" und seiner steilen Schauspielkarriere ist der Filmdarsteller seit rund sieben Jahren glücklich vergeben. Jüngst zeigte er sich erstmals mit seiner Freundin Bryana Holly (31) auf dem roten Teppich.

Getty Images Nicholas Hoult, Schauspieler

Getty Images Bryana Holly und Nicholas Hoult, Dezember 2024

