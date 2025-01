Der Kassenschlager "Nosferatu" schlägt "Brokeback Mountain"

Der neue Film von Robert Eggers (41), "Nosferatu", sorgt aktuell für Furore und bricht Rekorde an den Kinokassen, laut Deadline. Mit einem Einspielergebnis von knapp 83 Millionen Euro in den USA überholt das Horror-Drama den bisherigen Spitzenreiter von 2005, Brokeback Mountain und erzielt damit den zweithöchsten Ertrag in der Geschichte von Focus Features. Dieser war bislang nur von Downton Abbey aus dem Jahr 2019 (94,5 Millionen Euro) übertroffen worden. Weltweit hat "Nosferatu", in dem unter anderem Bill Skarsgård (34), Lily-Rose Depp (25), Nicholas Hoult (35) und Aaron Taylor-Johnson (34) mitspielen, die Marke von knapp 139 Millionen Euro überschritten. Obwohl der Kinohit bislang weder Preise noch Oscar-Nominierungen vorzuweisen hat, zieht der Gothic-Horror-Streifen besonders junge Kinofans in die Säle.

Der Erfolg kommt nicht nur durch Robert Eggers' Ruf als außergewöhnlicher Regisseur zustande, sondern auch durch eine ausgefeilte Marketingstrategie. Die erste Vorschau auf den Film erreichte beeindruckende 65 Millionen Klicks, mehr als alle bisherigen Trailer des Studios. Die Kampagne umfasste nicht nur schaurige Slogans wie "He is coming!", sondern auch kreative Aktionen wie riesige Särge in Kinosälen, mystische Abendessen auf Friedhöfen und winterlich-düstere Pop-up-Erlebnisse in Städten wie Los Angeles und New York. Auch der Start am Weihnachtsfeiertag half, die Aufmerksamkeit zu steigern, da Horrorfilme zu dieser Zeit oft als Kontrastprogramm zu familientauglichen Blockbustern gelten. Der Film, der auch in Premium-Formaten wie IMAX gezeigt wurde, zog besonders viele Zuschauer zwischen 18 und 34 Jahren an, berichtete Deadline.

Regisseur Robert Eggers, bekannt für Filme wie "The Northman" und "The Lighthouse", hat sich mit "Nosferatu" an einer Neuinterpretation des klassischen Dracula-Stoffes versucht. Bereits im Vorfeld gab es große Spannung, da Eggers sich durch seine Fähigkeit, düstere und visuell faszinierende Geschichten zu erzählen, eine wachsende Fangemeinschaft aufgebaut hat. Insbesondere für Hauptdarsteller Bill Skarsgård war die Rolle ein Highlight seiner weiterhin aufstrebenden Karriere nach seinem Erfolg als Pennywise in "Es". Lily-Rose hingegen beweist mit diesem Projekt einmal mehr, dass sie sich abseits ihres bekannten Nachnamens als ernstzunehmende Schauspielerin in Hollywood etabliert hat. Fans dürfen gespannt sein, wie sich der Ruf des Films weiterentwickelt, die Oscar-Saison steht schließlich noch bevor.

Anzeige Anzeige

CapitalPictures Lily-Rose Depp in "Nosferatu" (2024)

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Skarsgård auf der Weltpremiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige