Horror der Extraklasse: Hatte "Nosferatu"-Cast Angst am Set?

Mit Nosferatu bringt Filmemacher Robert Eggers (41) den wohl unheimlichsten und dunkelsten Film des Jahres in die Kinos. Aber war diese Stimmung auch am Set zu spüren? Genau diese Frage stellte Promiflash den Darstellern im Gespräch. "Es war nicht düster, nein. Ich denke, es war konzentriert. Es war fokussiert, wegen der Art und Weise, mit der Robert arbeitet", erklärte Schauspieltalent Emma Corrin die Atmosphäre beim Dreh des Horrorfilms. Sowohl die Kameraarbeit als auch das Design des Sets hätten die Fähigkeiten der Darsteller herausgefordert. Weil sich der Cast aber so gut verstanden habe, war die Stimmung untereinander wundervoll.

Das bestätigt auch Emmas Kollege Aaron Taylor-Johnson (34). Tatsächlich sei der Cast während der Dreharbeiten sehr zusammengewachsen, sodass der Film eine gemeinsame Erfahrung war. "Weil es so ein Ensemble ist, war das eine Sache, die wir zusammen erlebt haben – an Abenden und Wochenenden sind wir als Gruppe für Abendessen und so immer zusammengekommen. [...] Man wird ein wenig so wie ein Unternehmen, ein Kino-Unternehmen, wie eine Familie. So baut man eine Menge Vertrauen auf", fand der Brite im Interview mit Promiflash. Am Ende seien die Darsteller gegenseitig sehr stolz auf ihre Leistung gewesen.

Die positive Stimmung unter den Darstellern wie Emma, Aaron, Willem Dafoe (69), Bill Skarsgård (34), Lily-Rose Depp (25) und Nicholas Hoult (35) war wohl auch notwendig, denn der Regisseur verlangte ihnen einiges ab. Nicht nur die Kleidung aus dem späten 19. Jahrhundert war eine Herausforderung – es mussten nämlich alle Darsteller, unabhängig vom Geschlecht, Korsetts tragen. Aber vor allem die tierischen Stars machten ihnen die Arbeit vor der Kamera nicht leicht. Um so viel Authentizität wie möglich zu schaffen, brachte Filmemacher Robert knapp 2.000 Ratten vor die Kamera. Etwa 30 der Nager durften sogar auf Emma herumklettern. "[Das war] kein Spaß, aber das sind die Dinge, die du für Robert Eggers tust", erinnerte Emma sich an die unangenehme Szene.

Anzeige Anzeige

Gerald Matzka/Getty Images Emma Corrin und Aaron Taylor-Johnson, Darsteller von "Nosferatu"

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Corrin im Dezember 2024

Anzeige Anzeige