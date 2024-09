Nach Dschungelcamp: Kader Loth schießt gegen Giulia Siegel

Auch nach Ende des Allstars-Dschungelcamps hören die Sticheleien nicht auf! Nach ihrem Aufenthalt im südafrikanischen Dschungel äußert Kader Loth (51) in einem Promiflash-Interview nun heftige Kritik an ihrer Mitstreiterin Giulia Siegel (49). "Also ehrlich gesagt, Giulia hat uns das Leben zur Hölle gemacht. Ja, das habt ihr doch alle gesehen, sie hat sich wie ein Teufel benommen", berichtet Kader merklich angespannt. Wie die Reality-TV-Diva weiter erzählt, habe die Blondine sie in der ersten Woche im Camp sogar zum Weinen gebracht. "Das war schon alles sehr, sehr extrem da drin und sie hat uns den Rest verpasst. Sie hat uns allen wirklich die letzten Nerven geraubt, uns allen", fasst die einstige Big Brother-Kandidatin ihre Erfahrungen mit der Tochter von Ralph Siegel (78) zusammen.

Trotz der schwierigen Zeiten und den Konflikten mit Giulia konnte Kader auch enge Freundschaften im Camp schließen. Besonders Gigi Birofio (25) sei ihr ans Herz gewachsen: "Wir haben ein paar tolle Gespräche gehabt, die man nicht ausgestrahlt hat, über seinen Vater haben wir gesprochen", erzählt sie über ihren neu gewonnenen Freund im Interview. Auch mit Sarah Knappik (37) habe sich die bereits bestehende Freundschaft vertieft: "Sarah ist sowieso meine Freundin." Diese Allianzen halfen ihr, die harten Bedingungen im Camp etwas besser ertragen zu können.

Vor allem ein Streit ging Kader im Legenden-Dschungel besonders an die Substanz: das Binden-Gate. Als Kader in ihrer Funktion als Teamchefin ihre Mitcamper zum Klopapiersparen aufruft, stellt Giulia sie vor der gesamten Gruppe zur Rede. Giulia habe die Camp-Chefin dabei beobachtet, wie sie ihrer Auffassung nach unnötigerweise Toilettenpapier verschwendete – sie hatte darin nämlich ihre Binde eingewickelt. "Das ist so peinlich, das ist so ein intimes Thema, dass ich so was überhaupt erwähnen muss. Sie hat mich bloßgestellt", echauffierte sich die Reality-TV-Diva daraufhin sichtlich beschämt. Seit dieser Aktion ist Giulia bei der 51-Jährigen wohl unten durch: Für sie sei die Blondine ein "ganz, ganz böser Mensch."

RTL Georgina Fleur, Kader Loth und Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp

