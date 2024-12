Prinz Archie zerstörte als Baby besonderen Weihnachtsschmuck

Prinz Harry (40) und seine Frau Meghan (43) erlebten an Weihnachten 2020 einen lustigen und zugleich unerwarteten Moment, den Harry in seiner Autobiografie "Reserve" teilt. Meghan hatte ihm ein ungewöhnliches Geschenk gemacht: eine Christbaumkugel mit dem Abbild seiner Großmutter, Königin Elizabeth II. Begeistert hängte Harry die Kugel an den Weihnachtsbaum in ihrem Zuhause in Kalifornien. Die Freude über sein Präsent währte allerdings nur kurz: Als Sohn Archie beim Spielen am Baum rüttelte, fiel die Kugel herunter und ging zu Bruch.

In seinem Buch berichtet Harry, wie sehr er über das originelle Geschenk lachen musste. "Es war das Ebenbild meiner Oma", schreibt er und fügt hinzu, dass es ihn glücklich gemacht habe, sie so am Baum zu sehen. Nach dem Missgeschick versuchte der kleine Archie, den Schaden wiedergutzumachen, indem er Wasser auf die Scherben sprühte. Meghan rief dabei: "Nein, Archie, sprüh' nicht auf Gan-Gan!" Harry fand die Reaktion seines Sohnes rührend und amüsant zugleich. "Archie rannte los und schnappte sich eine Sprühflasche. Aus irgendeinem Grund dachte er, dass Wasser die zerbrochenen Teile reparieren würde", verrät er weiter.

Nach ihrem Rückzug aus der königlichen Familie und den damit einhergehenden Pflichten hatte das Paar in jenem Jahr beschlossen, Weihnachten im neuen Zuhause in Kalifornien zu verbringen und die besinnliche Zeit als kleine Familie zu genießen. Zusammen mit Archie hatten Harry und Meghan einen Weihnachtsbaum ausgesucht und den Heiligabend damit verbracht, Freunde anzurufen, darunter auch einige in Großbritannien. "Wir standen da, bewunderten den Baum und zählten die Dinge auf, mit denen wir gesegnet waren. Ein neues Zuhause. Einen gesunden Jungen", reflektiert Harry in seinem Buch.

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Baby Archie, 2019

