Prinz Harry und Meghan steht bittersüßes Weihnachten bevor

Für Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) hat das diesjährige Weihnachtsfest wohl einen bitteren Beigeschmack. Ein Insider berichtete kürzlich gegenüber OK!, dass der jüngste Sohn von König Charles III. (76) wohl besonders die gemeinsamen Festtage mit seiner Familie vermisse. "Harry erinnert es daran, dass er niemanden von Seiten seiner Familie hat, mit dem er feiern kann. Die Kinder werden ihre Cousins nicht sehen, und das war eines seiner liebsten Dinge als Kind – alle Cousins, die zusammen in Sandringham spielten", verriet die Quelle.

Auch für die Herzogin von Sussex soll die Weihnachtszeit wohl schwierig sein, jedoch aus anderen Gründen. Während ihre Mutter Doria Ragland wahrscheinlich an den Feierlichkeiten teilnehmen werde, fehle ihr entfremdeter Vater Thomas Markle Sr. (80). "Meghan hat nur ihre Mutter, da es fast keine Chance auf eine Versöhnung zwischen ihr und ihrem Vater gibt", betonte der Informant weiter.

Bei der Ex-Schauspielerin und ihrem Vater hängt bereits seit Jahren der Haussegen schief. Seit sie ihre Beziehung zu dem royalen Rotschopf öffentlich gemacht hatte, mischte sich ihr Vater immer wieder in die Partnerschaft ein und ließ kein gutes Haar an den beiden. Als er dann erwischt wurde, wie er bei den Hochzeitsvorbereitungen Fotos für die Paparazzi geschossen hatte, kam es wohl zum endgültigen Bruch zwischen dem Vater-Tochter-Duo. An der anschließenden Hochzeit nahm er gar nicht erst teil – gegenüber TMZ behauptete er, dass er die Entscheidung getroffen habe, um die königliche Familie und seine Tochter nicht in Verlegenheit zu bringen. In einem Statement des Königshauses hieß es jedoch, dass er dem großen Tag seines Sprosses aus gesundheitlichen Gründen nicht beiwohnen könne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige