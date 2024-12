Prinzessin Sofia von Schweden plante Schwangerschaft nicht

Prinzessin Sofia (39) und ihr Mann Prinz Carl Philip (45) erwarten derzeit ihr viertes gemeinsames Kind. Im Interview mit Vogue Scandinavia sprach die schwedische Royal-Lady nun ungewöhnlich offen über die Schwangerschaft und verriet, dass diese nicht geplant war. Sowohl ihr Ehemann als auch sie kommen aus fünfköpfigen Familien mit jeweils drei Kindern und sollen die Familienplanung deshalb als abgeschlossen betrachtet haben. "Aber glücklicherweise ist ein Bonus auf dem Weg. Wir fühlen uns sehr bescheiden und dankbar. Vielleicht war es nicht geplant, aber jetzt sind wir sehr, sehr aufgeregt. Besonders die Kinder", zitierte das schwedische Newsportal Hänt die Prinzessin aus dem Interview.

Wie glücklich Sofia mit dem unverhofften Nachwuchs ist, beweist sie immer wieder aufs Neue. Bei öffentlichen Auftritten mit ihrem Gatten setzt sie ihren Babybauch gekonnt in Szene und strahlt Glückseligkeit und Zufriedenheit aus. So auch vor wenigen Wochen bei einer Zusammenkunft anlässlich des schwedischen Kindertages. Wie Bilder dieses Auftritts auf Instagram zeigen, trug sie einen dunkelbraunen Zweiteiler, der ihren Babybauch schmeichelnd umspielte. Dazu kombinierte sie einen eleganten Poncho in einem helleren Braunton. Auf ihren Lippen zeichnete sich ein zufriedenes Lächeln ab.

Nicht nur ihre mittlerweile große, runde Babykugel verrät, dass der vierte Nachwuchs nicht mehr lange auf sich warten lässt: Tatsächlich offenbarten die schwedischen Royals bereits selbst, dass Baby Nummer vier im Februar 2025 zur Welt kommen wird, als sie die Schwangerschaft auf Instagram verkündeten. "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia freuen sich, mitteilen zu können, dass die Prinzessin das vierte Kind des Paares erwartet. Prinzessin Sofia geht es gut und das Baby wird voraussichtlich im Februar 2025 zur Welt kommen", hieß es im September dieses Jahres in dem offiziellen Statement.

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden im Oktober 2024

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden in Stockholm, September 2024

