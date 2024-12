Robert Pattinson erinnert sich an erstes Treffen mit Suki

Manche Begegnungen schreibt nur das Leben – oder ein Gesellschaftsspiel! Robert Pattinson (38) plauderte kürzlich aus, wie er 2018 bei einer Hausparty erstmals auf seine Verlobte Suki Waterhouse (32) traf. Unter den hochkarätigen Gästen – darunter Al Pacino (84), Javier Bardem (55) und Penélope Cruz (50) – nahm die Liebesgeschichte bei einer Runde Werwolf ihren Anfang. "Sie saß mir gegenüber", erinnerte sich der Twilight-Star im Interview mit New York Times. Schnell fanden die beiden mehr Gefallen aneinander als am Spiel: "Suki und ich haben uns ständig zum Lachen gebracht, bis uns jemand sagte, wir nehmen das Spiel nicht ernst genug."

Auch Suki erinnert sich lebhaft an diesen besonderen Abend, wie sie in einem Gespräch mit der britischen Vogue verriet. "Es war sehr, sehr intensiv", gab die "Daisy Jones & the Six"-Darstellerin angesichts der illustren Runde voller Hollywood-Schwergewichte zu. Für sie fühlte es sich an, als hätte sie Robert bereits vorher gekannt, obwohl er das verneinte. "Wir haben uns über die Absurdität der ganzen Situation kaputtgelacht", berichtete Suki – so sehr, dass ein Regisseur sie schließlich auseinander setzen musste.

Suki und Robert scheinen geradezu auf Wolke sieben zu schweben – besonders seit sie im März 2024 Eltern einer Tochter wurden. Auf dem roten Teppich der diesjährigen MTV Video Music Awards gab die frischgebackene Mama Einblicke in ihr neues Familienglück. Im Gespräch mit Access Hollywood schwärmte sie von Roberts Vaterqualitäten: "Er ist der Größte." Die Musikerin strahlte vor Freude, als sie von ihrem Tag mit ihrer kleinen Tochter in New York erzählte. "Es ist einfach himmlisch, ihr die Stadt zu zeigen. Es wird immer besser und macht immer mehr Spaß", erklärte Suki.

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Sängerin und Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2023 in Los Angeles

Anzeige Anzeige