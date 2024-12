Selten: Robert Pattinson und Suki bei Baby-Ausflug gesichtet

Robert Pattinson (38) und Suki Waterhouse (32) wurden kürzlich in Los Angeles bei einem gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Baby gesichtet, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Der Schauspieler und die Sängerin genossen dabei einen Kaffee, während sie mit ihrem acht Monate alten Nachwuchs unterwegs waren. Suki trug einen lässigen schwarzen Hoodie, weite Jeans und eine Sonnenbrille, während Robert in einem weißen Hoodie, grauen Hosen und einer Truckermütze zu sehen war. Liebevoll schob er den Kinderwagen, und die kleine Familie wirkte entspannt und glücklich in der kalifornischen Sonne.

Die beiden sind seit 2018 ein Paar und haben im Dezember 2023 ihre Verlobung bekannt gegeben. Im März 2024 durften sie ihr erstes Kind, eine Tochter, begrüßen. Freunde des Paares berichten, dass der 38-Jährige und die 32-Jährige überglücklich sind und die Elternschaft in vollen Zügen genießen. Suki teilte in Interviews mit, dass Robert sich als wunderbarer Vater entpuppt hat und sie gemeinsam jede Minute mit ihrer Tochter schätzen. "Er ist der Größte", schwärmte sie gegenüber Access Hollywood und erzählte, wie viel Freude es ihnen bereitet, mit ihrer Kleinen spazieren zu gehen.

In einem Interview mit British Vogue sprach Suki offen über ihre Beziehung zu Robert. Sie beschrieb ihre Liebe als "wirklich rein" und betonte, wie sehr sie bei ihm aufblüht. "Ich leuchte auf, wenn ich in seiner Nähe bin", sagte sie und fügte hinzu, dass ihr Leben in Los Angeles viel spannender wurde, seit sie ihn kennengelernt hat. Die Entscheidung, eine Familie zu gründen, war für beide ein bewusster Schritt. "Eines Tages schauten wir uns an und sagten: 'Nun, so bereit wie jetzt werden wir nie sein'", verriet Suki mit einem Lächeln. Gemeinsam meistern sie nun das Abenteuer Elternschaft und scheinen dabei glücklicher denn je zu sein.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Sängerin und Schauspieler

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Dezember 2022

