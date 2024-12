So veränderte der Hit "Don't Speak" Gwen Stefanis Leben

No Doubt-Sängerin Gwen Stefani (55) hat offenbart, wie entscheidend ihr Hit "Don't Speak" für ihre musikalische Karriere war. In einem Interview mit People erzählte die Sängerin, dass der Song, der 1995 auf dem Album "Tragic Kingdom" erschien, einen Wendepunkt in ihrem Leben und ihrer beruflichen Laufbahn markierte. Während sie an dem Song arbeitete, erlebte sie eine besonders schmerzhafte Trennung von ihrem Bandkollegen Tony Kanal. "Ich war am Boden zerstört, als ich diese Zeilen schrieb", erinnert sich Gwen, doch gerade diese starken Emotionen machten das Lied schließlich zu einem ihrer intimsten Werke.

Ursprünglich wurde der beliebte Song von Gwens Bruder Eric geschrieben, der damals ebenfalls Mitglied von "No Doubt" war. Die 55-Jährige erinnert sich: "Er war die ganze Nacht wach, aß Burritos und schrieb an diesem Song." Als sie das Material ihrem Label vorspielten, kam jedoch die Ernüchterung: Man bat darum, den Text zu überarbeiten und die Strophen zu vereinfachen. Damit fiel die Schreibfeder in Gwens Hand, was letztlich zu genau den Zeilen führte, die ihre Karriere maßgeblich prägen sollten. Der bahnbrechende Erfolg des Liedes war nicht nur ein Meilenstein für die Band, sondern auch eine Bestätigung für die Frontfrau, ihre intimsten Gefühle und Erfahrungen in die Musik einfließen zu lassen.

Die Band No Doubt wurde 1986 in Anaheim, Kalifornien, gegründet und bestand neben Gwen und Tony zuletzt aus Gitarrist Tom Dumont und Schlagzeuger Adrian Young. Ihr Durchbruch kam mit dem Song "Just a Girl", ebenfalls vom Album "Tragic Kingdom". Über diesen Titel sagte Gwen gegenüber People, sie habe ihn nicht für die Öffentlichkeit geschrieben, sondern um ihre Gefühle in den frühen Zwanzigern auszudrücken. Sie zeigte sich überrascht, dass der Song tatsächlich so großen Anklang fand und bis heute auch von jüngeren Generationen gern gehört wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwen Stefani mit ihrem Walk of Fame-Stern, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images No Doubt bei den American Music Awards, 2012

Anzeige Anzeige