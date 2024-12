Ariana Grande plant angeblich ihre Hochzeit mit Ethan Slater

Ariana Grande (31) und Ethan Slater (32) haben sich 2022 am Set von Wicked kennengelernt. Im Sommer des vergangenen Jahres kamen sie dann zusammen. Die Beziehung halten die beiden Schauspieler zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch soll bekannt sein, dass Ariana unglaublich verliebt ist – so verliebt sogar, dass sie schon die nächsten Schritte plant. Ein Insider erzählt Life & Style: "Ariana ist unsterblich verliebt und möchte Ethan unbedingt heiraten. Es ist nur eine Frage des richtigen Timings." Ethan selbst soll in die Pläne schon mit eingeweiht sein. "Seine Scheidung wurde [im September] abgeschlossen, [...] und sie haben beide ganz offen darüber gesprochen, wie sie ihr Leben gemeinsam verbringen wollen", fügt die Quelle außerdem noch an.

Angeblich soll es noch in diesem Monat zu einem Antrag kommen: Wie der Insider berichtet, hat Ariana "groß angekündigt", sich einen Verlobungsring zu Weihnachten zu wünschen. Zudem wünscht sich die "God Is A Woman"-Sängerin auch bald schon Nachwuchs. "Sie redet viel über ihre zukünftigen Kinder. Das ist also etwas, das wahrscheinlich auch schon bald passieren wird. [Ethan] hat bereits ein Kind, also hatte sie die Gelegenheit, die Rolle der Stiefmutter auszuprobieren, und sie sagt, dass sie es liebt", berichtet die Quelle. Jedoch soll der "Victorious"-Star eine klare Reihenfolge im Kopf haben: erst die Hochzeit, dann die Kinder. Die gebürtige Amerikanerin sei nämlich "ziemlich traditionell", was das angeht.

Die Beziehung zwischen Ariana und Ethan hatte keinen einfachen Start. Als sie sich kennenlernten, waren beide mit jeweils anderen Partnern liiert. Im Jahr 2023 reichten sie beide – wenn auch im Abstand von mehreren Monaten – die Scheidung ein und das sorgte für Aufsehen: Schnell wurden böse Gerüchte verbreitet, dass Ariana ihren damaligen Partner betrogen hatte oder Ethan seiner ehemaligen Frau sogar ausgespannt habe. Mittlerweile haben sich die gemeinen Behauptungen gelegt und die beiden Hollywood-Stars scheinen sehr glücklich miteinander zu sein. Zuletzt genossen sie sogar einen gemeinsamen Filmabend mit dem Bruder und der Oma der "thank u, next"-Interpretin.

Backgrid /ActionPress Ariana Grande und Ethan Slater in Sydney, 2024

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Ethan Slater und Ariana Grande im Oktober 2024

