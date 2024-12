Bestätigt Hanna Weig etwa ihre Beziehung mit Jason Derulo?

Seit Anfang November wird gemunkelt, dass Hanna Weig (28) wieder verliebt ist – und zwar in keinen anderen als den amerikanischen Sänger Jason Derulo (35). Jetzt äußert sich die Schauspielerin zum ersten Mal selbst zu der angeblichen Romanze. "Ich möchte nicht viel dazu sagen, ich sag' immer: Was Schönes soll man geheim halten [...], deswegen lassen wir das eher privat", meint sie geheimnisvoll gegenüber Gala. Eine klare Antwort hat die Ex von Jörn Schlönvoigt (38) also nicht, doch sie fügt noch hinzu, dass sie "ans Universum glaubt und die Liebe einfach auf sich zukommen lassen will".

Die Gerüchteküche begann zu brodeln, als Hanna in Dubai bei einer Gala zu Gast war. Dort wurde sie von Fotografen dabei erwischt, wie sie sich äußerst vertraut miteinander unterhielten. Dabei legte der "Talk Dirty"-Sänger sogar eine Hand auf den Schoß der Berliner Influencerin. Diese lächelte ihm verschmitzt zu und guckte ihm dabei tief in die Augen. Es war das erste Mal, dass sie zusammen fotografiert wurden. Allerdings berichtete Bild, dass sie auch vorher schon zusammen um die Welt gereist sein sollen und einige Dates miteinander verbracht haben.

Bevor Hanna ihr Auge auf Megastar Jason geworfen hat, war das Model mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini (43) liiert. Die Beziehung hielt allerdings nur einige Monate – im August des vergangenen Jahres trennten sie sich. Davor war Hanna mit Jörn zusammen: Während der fünf Jahre langen Beziehung hießen die beiden sogar eine Tochter auf der Welt willkommen. Mit keinem ihrer ehemaligen Partner ist die Beauty im Bösen auseinandergegangen.

Getty Images Jason Derulo, Oktober 2024

Getty Images Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt im Juli 2018

