Geschlecht und Name: Roxy Zinger gibt Schwangerschaftsupdate

Roxy Zinger verkündete im vergangenen September ihre zweite Schwangerschaft. In ihrer Instagram-Story gibt sie ihren Followern nun ein Update und verrät so ganz nebenbei einige spannende Details. Dazu postete die Temptation Island-Bekanntheit einen Screenshot ihrer Schwangerschafts-App. Darin steht schwarz auf weiß, dass Roxy bereits im 2. Trimester ist, genauer gesagt in der 22. Schwangerschaftswoche. Darunter steht sogar der voraussichtliche Geburtstermin: Am 16. April 2025 soll ihr kleines Wunder das Licht der Welt erblicken.

Dass die Schwangerschaft bereits so weit fortgeschritten ist, kann die Reality-TV-Bekanntheit selbst kaum glauben. "Wo geht die Zeit gerade hin? Der Bauch macht gerade auch echt einen Schub", schreibt sie unter dem Screenshot und fügt freudig hinzu: "Freue mich auf dich, kleine Maus." Sowohl dieser Satz, als auch die rosa Anzeige in ihrer App deuten auf ein kleines Mädchen hin. Und beim genaueren Betrachten des Fotos können alle Zweifel aus dem Weg geräumt werden: Roxy hat bereits den Namen ihrer kleinen Prinzessin in die App eingetragen. Allem Anschein nach soll ihr Mädchen auf den Namen Livia Mia hören.

Roxy und ihr Verlobter Andreas Paulus erwarten bereits ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Im August des vergangenen Jahres gaben sie die erste Schwangerschaft bekannt und Ende März dieses Jahres kam ihr Sohnemann zur Welt. Nur sechs Monate nach der Geburt überraschte Roxy ihre Fans auf Instagram mit Baby Nummer zwei: "Wir sind wieder schwanger. Wir sind voller Glück und freuen uns auf dich, kleiner Bauchzwerg."

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger mit ihrem Partner Andreas

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas mit ihrem Baby

