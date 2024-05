Nach Trennung: Das liebt Steffi Giesinger an ihrem Ex Marcus

Stefanie Giesinger (27) und Marcus Butler (32) sind seit 2022 nicht mehr zusammen. Dennoch verstehen sich die beiden immer noch blendend – kein Wunder, dass die frühere Germany's Next Topmodel-Gewinnerin ihren Ex auch zu einer Folge ihres Podcasts "G Spot" eingeladen hat. Gemeinsam blicken die zwei auf ihre Beziehung zurück und dabei kommt die Beauty auch auf viele positive Dinge zu sprechen – unter anderem, was sie an Marcus so mag. "Ich liebe es, dass wir sowohl politisch als auch gesellschaftlich auf einer Wellenlänge sind. Wir haben da einfach einen gleichen Blick drauf und das hat sich so normal angefühlt. Jetzt, wo ich auch andere Typen gedatet habe, bin ich beinahe geschockt, wie anders Leute sein können – also von ihrer politischen Einstellung her", erklärt Steffi offen.

Für die 27-Jährige sei ihr Ex zudem sehr empathisch und sie bewundert, dass Marcus immer "für eine bessere Welt kämpft". Doch was schätzt der 32-Jährige an seiner ehemaligen Freundin? "Du bist die gütigste Person, du versuchst immer die Leute vor dich zu stellen – was auch negativ sein kann. Manchmal musst du dich einfach an erster Stelle sehen", gibt Marcus preis, woraufhin das Model ihm nur zustimmt.

Offenbar hegen Stefanie und Marcus immer noch Gefühle füreinander. Denn ein Liebes-Comeback schließen sie nicht aus. "Wir haben erst vor ein paar Tagen darüber geredet. Ich habe gerade kein Verlangen nach dem, was wir mal hatten. Aber kann ich mir vorstellen, dass wir wieder zusammenkommen? Ich glaube schon. Wir haben so eine tiefe Verbundenheit", erklärt der ehemalige YouTuber und fügt hinzu: "Es ist nicht so, dass ich jetzt darauf hoffe. Wenn es passiert, passiert es."

Stefanie Giesinger, Model

Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Juli 2019

