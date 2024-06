So schwer war Trennung von Ex Marcus für Stefanie Giesinger

Seit rund zwei Jahren sind Stefanie Giesinger (27) und Marcus Butler (32) offiziell kein Paar mehr. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "G Spot" gewährt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin nun einen privaten Einblick und verrät, dass sie lange gebraucht habe, um sich an das Alleinsein zu gewöhnen. "Alles, was ich in meinem Leben entschieden habe, habe ich mit dieser Person entschieden [...]. Dann wurde ich Single und dann war es erst mal richtig gruselig. Ich fand es richtig schlimm, ich fand meine Gedanken richtig schlimm", gibt das Model preis und fügt hinzu: "Ich konnte keine Sekunde alleine sein. Die Stille war zu laut und zu schmerzhaft."

In der Podcastfolge verrät die 27-Jährige, dass sie sich als Single unvollständig gefühlt habe. "Ich glaube, ich habe lange nach einem Ersatz gesucht. Fast schon verzweifelt [...] von der Idee, dass man auf dieser Welt erst als vollkommen gilt, wenn man in einer Beziehung lebt", erinnert sich Steffi zurück und reflektiert: "Ich musste mich selbst daten, kennen und lieben lernen. Denn plötzlich gab es nicht mehr die Person, die mich vollkommen gemacht hat, ich musste alleine komplett sein."

Über sechs Jahre waren Stefanie und Marcus gemeinsam durchs Leben gegangen. Im Oktober 2022 hatten die beiden überraschend ihre Trennung verkündet. Nach dem Liebes-Aus erweckte es den Anschein, als ob die Beauty ein Auge auf Jeremy Steeb geworfen habe. Die vermutete Liaison scheint inzwischen aber wieder vorbei zu sein.

Getty Images Stefanie Giesinger und Marcus Butler im Juni 2021

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und Jeremy Steeb

