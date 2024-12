Nach "Golden Bachelor"-Start: Diese Dame gilt als Favoritin

Gerade erst lief die erste Folge von "Golden Bachelor" – und schon jetzt scheint eine der Damen die Zuschauer besonders zu überzeugen. Wie unter einem Instagram-Beitrag deutlich zu erkennen ist, sehen Fans Kandidatin Susanne an der Seite von Bachelor Franz Stärk (73). "Susanne ist ja mal Zucker! Absolute Favoritin", schwärmt ein Nutzer. Dem schließen sich weitere an. "Ich hoffe, Susanne gewinnt. So eine süße Maus!" und "Susanne fand ich irgendwie am tollsten, sie wirkt sehr lieb", heißt es außerdem.

Die Heilpraktikerin und der 73-Jährige teilten in der ersten Nacht der Rosen auch schon einen emotionalen Moment. In einem Gespräch zu zweit erzählte Susanne dem Rosenkavalier von ihrem Mann, der 2016 aufgrund einer Lungenembolie plötzlich verstarb. "Wir saßen da miteinander [im Notfallraum] und auf einmal schaut er mich an und ich wusste, jetzt ist er tot", offenbarte sie. Franz reagierte sehr einfühlsam – was der 63-Jährigen ein gutes Gefühl gab.

Und auch der ehemalige stellvertretende Gesamtschulleiter schien nach dem Austausch überzeugt von Susanne zu sein. Sie war nämlich eine der 16 Teilnehmerinnen, die eine Rose von Franz bekam und somit weiter um sein Herz kämpfen darf. Ihre Mitstreiterinnen Sonja und Sabine St. gingen dagegen leer aus – und zeigten sich auch ein wenig enttäuscht. "Ja, ich wäre gerne noch ein Weilchen geblieben. Er hat es entschieden. Muss ich mit leben. Kann ich auch mit leben", erklärte Sonja.

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

RTL Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen

