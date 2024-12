Nach Tochter Oonagh: Amber Heard wird zum zweiten Mal Mama

Amber Heard (38) hat süße Neuigkeiten für ihre Fans: Die Schauspielerin erwartet ihren zweiten Nachwuchs. Ihr Sprecher verrät gegenüber People: "Es ist noch ziemlich früh in der Schwangerschaft, daher werden Sie verstehen, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ins Detail gehen wollen. Es genügt zu sagen, dass Amber sich sowohl für sich als auch für Oonagh Paige sehr freut." Oonagh Paige ist Ambers dreijährige Tochter. Das kleine Mädchen soll mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickt haben. Auch bei dem Geschwisterchen ist bisher nicht bekannt, ob es einen Vater gibt.

Oonagh kam im April 2021 zur Welt. Dass sie Mama geworden ist, verkündete Amber etwa drei Monate nach der Geburt auf Instagram. "Sie ist der Anfang vom Rest meines Lebens", schrieb die stolze Mama. Der Nachwuchs mag für viele überraschend gekommen sein, denn die 38-Jährige erzählte niemandem von ihren Plänen. Ihren Fans erklärte sie: "Vor vier Jahren beschloss ich, ein Kind zu bekommen. Ich wollte es aber zu meinen eigenen Bedingungen machen." Sie hoffe, dass ihr Weg zur Mutterschaft irgendwann Normalität sei.

Ihren Nachwuchs hält Amber so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Nach dem Rechtsstreit mit ihrem Ex Johnny Depp (61) vor Gericht zog die "Aquaman"-Darstellerin sich nach Spanien zurück, wo sie bis heute mit der kleinen Oonagh lebt. In diesem Jahr wurde das Mädchen bereits drei Jahre alt – und Mama ließ es sich nicht nehmen, sich etwas Besonderes einfallen zu lassen. Amber organisierte dem Geburtstagskind bunte Luftballons und natürlich gab es auch einen Kuchen mit einer Drei obendrauf.

MEGA Amber Heard und ihre Tochter, Februar 2023

MEGA Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh

