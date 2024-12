Ohne Meghan: Prinz Harry spricht bei Event in New York City

Prinz Harry (40) nahm einen offiziellen Termin wahr – und das ohne seine Frau Herzogin Meghan (43)! Der Sohn von König Charles III. (76) zeigte sich am 4. Dezember beim DealBook Summit der New York Times in New York City. Dort trat der 40-jährige Herzog von Sussex im Laufe des Events sogar auf die Bühne und unterhielt sich mit dem Kolumnisten Andrew Ross Sorkin über Desinformation in den Medien.

Im Gespräch erzählte Harry, wie gefährlich falsche Informationen über ihn sein können. "Ich habe Geschichten über mich gesehen, die nicht genau auf der Realität basieren", sagte er laut dem Magazin People auf der Veranstaltung. Er sprach auch darüber, wie er beschlossen hat, keine Artikel mehr über sich selbst zu lesen. "Sobald man aufhört, die Sachen über sich selbst zu lesen, entzieht man ihnen automatisch die Macht", betonte er.

Während Harry in New York war, bereitete sich Meghan auf einen glanzvollen Abend in Beverly Hills vor. Die 43-jährige Herzogin von Sussex sollte an der Paley Honors Fall Gala teilnehmen, um ihren guten Freund, den Hollywood-Produzenten Tyler Perry, zu ehren. Tyler ist nicht nur ein enger Vertrauter der Familie, sondern auch der Patenonkel ihrer dreijährigen Tochter Prinzessin Lilibet (3). Das Paar, das auch den fünfjährigen Sohn Prinz Archie (5) hat, verbrachte zuvor den Thanksgiving-Feiertag gemeinsam in ihrem Haus in Montecito mit Familie und Freunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige