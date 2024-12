Rosie O'Donnell bestätigt erneute Verhaftung ihrer Tochter

In den vergangenen Monaten wurde Chelsea O'Donnell dreimal verhaftet, zuletzt erst vor wenigen Tagen. Der jungen Frau wurden sowohl der Besitz als auch der Konsum von illegalen Substanzen sowie Kindesgefährdung vorgeworfen. Ihre Adoptivmutter Rosie O'Donnell (62) hielt sich bis jetzt mit öffentlichen Statements dazu zurück. Nun meldet sie sich auf Instagram zu Wort. "Also ja, es ist wahr. [Meine Tochter], die ich vor ihrer leiblichen Mutter gerettet habe, wurde erneut verhaftet und wird mit vielen Anklagen im Zusammenhang mit ihrer Drogensucht konfrontiert. Wir hoffen, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht, um ihr Leben zu ändern", schreibt die Komikerin und fügt ihren Worten die Hashtags #drogensucht, #tragisch und #wahrheit hinzu.

Schon in ihrer Jugend geriet die Tochter der heute 62-Jährigen wegen ihres Drogenkonsums immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz. Im Oktober dieses Jahres sorgte sie dann für höchst schockierende Schlagzeilen: Bei einem Polizeieinsatz in ihrem Haus wurden neben 18 Gramm Crystal Meth auch weitere Rauschmittel und blutige Nadeln gefunden. Das Haus, in dem die 27-Jährige mit ihrem kleinen Sohn lebte, soll in einem erschreckend verwahrlosten Zustand gewesen sein. Der Junge ist nicht einmal ein Jahr alt und eines ihrer drei Kinder.

Die bekannte Moderatorin adoptierte Chelsea bereits als Baby, gemeinsam mit ihrer damaligen Ehefrau Kelli Carpenter. Neben der Angeklagten ist sie auch Adoptivmutter von vier weiteren Kindern: Parker, Blake, Vivienne und Dakota. Als Chelsea Rosie vor knapp sechs Jahren zum ersten Mal zur Großmutter machte, meldete sich die "The Fosters"-Darstellerin glücklich via X bei ihren Fans. "Skylar Rose, mein erstes Enkelkind", schrieb sie stolz zu einem Schnappschuss von Chelseas erstem Baby.

Instagram / rosie Chelsea O'Donnell, Tochter von Rosie O'Donnell

Getty Images Rosie O'Donnell, Moderatorin

