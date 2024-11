Sophie und Yasin bringen "Love Island VIP"-Suite zum Wackeln

Bei Love Island VIP wird es heiß: Für die Turteltäubchen Sophie Imelmann (28) und Yasin Mohamed (33) wird die Private Suite aufgeschlossen. Die Zeit zu zweit nutzen die Schauspielerin und der Realitystar voll und ganz – und lassen sich erst einmal ein Schaumbad ein. Nach einer Knutscherei in der goldenen Badewanne hüpfen sie fröhlich ins Bett. Dort erwartet Sophie eine Überraschung. "Yasin, du bist ja nackt", stellt die Köln 50667-Bekanntheit nach einem kurzen Blick unter die Bettdecke erstaunt fest. Yasin entgegnet nur: "Ja, natürlich!" Kurze Zeit später bringen die beiden das Bett zum Wackeln.

Am nächsten Morgen müssen sich die beiden von ihrer Zweisamkeit verabschieden und in die Villa zurückkehren – der Abend in der Private Suite scheint jedoch ein voller Erfolg gewesen zu sein. "Ich hab sehr gut geschlafen. Vielleicht jetzt nicht so viel, aber es war eine sehr schöne Nacht mit Yasin", strahlt Sophie. Auch dem TV-Casanova scheint die gemeinsame Nacht jede Menge Spaß bereitet zu haben. "Wir sind viel vertrauter geworden", schwärmt Yasin und fügt hinzu: "Ich hab mich ihr geöffnet, sie hat sich mir geöffnet."

Sophie und Yasin sind erst das zweite Paar, das die Private Suite besuchen darf – vor ihnen wurde nur Gigi Birofio (25) diese Ehre zuteil. Obwohl der Italiener zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch seiner Herzensdame Yeliz Koc (31) verfallen war, vergnügte er sich in der Badewanne mit Viktoria Miller. Für Gigi war das jedoch kein Problem. "Ich bin reingegangen [in die Badewanne], mit den Gedanken an Yeliz. Dann hat sie ihre Hose ausgezogen, dann war Yeliz kurz weg", schilderte er nach dem feuchtfröhlichen Badespaß.

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Sophie Imelmann, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

RTL II Yasin Mohamed, Realitystar

