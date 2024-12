Suki Watherhouse geht mit ihrer Tochter täglich in den Pool

Suki Waterhouse (32) und Robert Pattinson (38) genießen jeden Tag eine besondere Tradition mit ihrer kleinen Tochter. Seit der Geburt ihres Mädchens im April verbringen die Schauspielerin und der Twilight-Star jeden Abend um 17 Uhr Zeit im gemeinsamen Pool, wo sie mit ihrer Tochter herumalbern und ins Wasser springen. "Es ist einfach unglaublich", schwärmte Suki in einem Interview mit Today. Diese gemeinsame Zeit sei für sie einer der schönsten Momente des Elternseins.

Die frisch gebackene Mutter freut sich auch darauf, ihre Tochter auf ihre "Sparklemuffin"-Tour mitzunehmen, die am 21. Dezember in Atlanta endet. Suki plant, die freien Stunden vor den Auftritten zu nutzen, um die verschiedenen Städte gemeinsam mit dem Baby zu erkunden. "Es wird erstaunlich sein, das mit ihr zu erleben", erzählte sie begeistert. Obwohl sie und Robert sich vor der Geburt ihrer Tochter nicht intensiv vorbereitet und keine Ratgeber gelesen hätten, finde Suki jetzt hilfreiche Tipps im Internet. "Ich habe keine Bücher gelesen", gestand sie in der "Ben +1"-Show von SiriusXM. Stattdessen hätten sie und Robert beschlossen, alles auf sich zukommen zu lassen. "Wir wollten einfach sehen, wie es ist, und uns überraschen lassen", erklärte sie. Nun nutze sie Google und Reddit als wertvolle Ressourcen für Eltern.

Suki und Robert, die seit einigen Jahren ein Paar sind, halten ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch gab Suki kürzlich in Gesprächen Einblicke in ihr Leben als Mutter und Künstlerin. So trat sie nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter beim Coachella-Festival auf. "Ich war zunächst in Verleugnung darüber, so kurz nach der Geburt aufzutreten", gestand sie im Vogue-Podcast. Die ersten zwei Wochen mit dem Baby bezeichnete sie als "absolut verrückt". Sie fühlte sich, als würde sie in eine neue Phase ihres Lebens eintreten. Zudem hat das Muttersein ihre Beziehung zu ihrer eigenen Mutter vertieft. "Es fühlt sich unglaublich heilend an, wenn man zu seiner eigenen Mutter aufsieht und ein völlig neues Verständnis erreicht", erklärte sie.

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse mit ihrem Baby

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

