"Amateurhaft": "Die Rosenheim-Cops"-Fans entdecken Fehler

Aufmerksame Fans der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" entdeckten in der neuesten Folge, die am Dienstagabend, 3. Dezember, ausgestrahlt wurde, einen Schnittfehler. Obwohl Kommissar Kilian Kaya, gespielt von Baran Hêvî (37), im strömenden Regen mit dem Fahrrad unterwegs war, kam er im Büro völlig trocken an. Weder seine Haare noch seine Kleidung waren nass, was bei den Zuschauern für Verwunderung sorgte und in den sozialen Medien eifrig diskutiert wurde. Es scheint so, als ob die Fans über 24 Staffeln hinweg selbst ein geschultes Auge für Details entwickelt haben – ganz wie die TV-Kommissare.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie wurden die Fans gebeten, ihre Meinung zur neuen Folge zu teilen. Ein Zuschauer monierte: "Es ist einfach nicht authentisch, dass man Kilian erst durch den strömenden Regen fahren lässt und er anschließend völlig trocken ist." Ein anderer kommentierte: "Dass dies niemandem vom Filmteam auffällt, ist schon ein bisschen amateurhaft." Trotz dieses Anschlussfehlers lobten viele Zuschauer die Episode und hoben besonders die Dynamik zwischen Kilian und seinem Kollegen Sven Hansen, gespielt von Igor Jeftić (53), hervor. Ein Fan bemerkte: "War mal wieder prima gemacht. Sehr kurzweilig und unterhaltsam." Ein weiterer lobte: "Kilian und Sven passen gut zusammen."

"Die Rosenheim-Cops" haben im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut, die die Abenteuer der Ermittler mit Begeisterung verfolgt. Kilian ist erst seit Kurzem Teil des Teams und brachte frischen Wind in die Serie. Der Schauspieler konnte sich schnell die Herzen der Fans erobern – er ergänzt das Ensemble also perfekt. Die Serie ist bekannt für ihre Mischung aus humorvollen Elementen und spannenden, fiktiven Kriminalfällen, die vor der malerischen Kulisse des Chiemgaus und des Wendelsteins spielen. Kleine Filmfehler wie diese werden von vielen Fans wohl verziehen.

ZDF/Christian A. Rieger Der "Die Rosenheim-Cops"-Cast, 2024

ZDF/Christian A. Rieger Die "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller Max Müller und Kai Maertens

