Trotz Verletzung: Aaron Rodgers denkt nicht ans Aufhören

Er gibt sich nicht geschlagen. Aaron Rodgers (40) hat fast 20 Jahre für die Green Bay Packers gespielt. Das änderte sich mit Beginn der aktuellen Saison – der Footballspieler wechselte zu den New York Jets. Doch sein Einsatz war nicht von allzu langer Dauer: Bereits bei seinem ersten Spiel riss sich der Quarterback die Achillessehne. Obwohl er nach seiner OP für die restliche Saison ausfällt, ist der Sportler guter Dinge. Aaron denkt nicht im Geringsten ans Aufhören.

In der "Pat McAfee Show" stellt der 40-Jährige klar: "Ich glaube nicht, dass das nächste Jahr mein letztes Jahr sein wird." Sein Wechsel ins neue Team habe ihm stattdessen neuen Antrieb verliehen. Er "habe das Gefühl, dass [er] noch weitere Jahre spielen und bis in [seine] 40er Jahre hinein effektiv sein kann", wie er weiter berichtet. "Ich will mit 40 in der Startaufstellung sein, ich will mit 41 in der Startaufstellung sein, ich will sehen, was ich aus diesem Körper herausholen kann." Trotzdem werde er seine Teamkameraden vorerst vom Spielfeldrand aus unterstützen müssen.

Im September meldete sich der Sportstar kurz nach seiner Operation bei seinen Fans. Auf Instagram teilte er einen Schnappschuss aus dem Krankenhausbett und schrieb: "Die Operation ist gestern gut verlaufen. Danke für all die Liebe, Gebete und Unterstützung." Auf dem Foto grinst Aaron sichtlich erschöpft in die Kamera.

Aaron Rodgers, Footballspieler

Aaron Rodgers, American-Football-Spieler

Aaron Rodgers, NFL-Star

