König Charles und Camilla fehlen bei Royal-Weihnachtskonzert

Prinzessin Kate (42) hat am Freitag ihr viertes jährliches Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey in London veranstaltet. Die festliche Veranstaltung zog zahlreiche Gäste an und bot eine eindrucksvolle Kulisse für die beginnende Weihnachtszeit. An Kates Seite waren ihr Ehemann Prinz William (42) und ihre drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), die gemeinsam mit ihrer Mutter in der ersten Reihe saßen. Doch zwei sehr wichtige Personen waren nicht anwesend: König Charles (76) und Königin Camilla (77) waren beim Weihnachtskonzert nicht dabei!

Obwohl kein offizielles Statement zu ihrer Abwesenheit veröffentlicht wurde, wird laut People vermutet, dass der Monarch bewusst nicht teilgenommen hat, um den Fokus auf Prinzessin Kate und ihr Herzensprojekt zu lenken. Wenn Charles oder Camilla an Veranstaltungen teilnehmen, steht oft die königliche Hierarchie im Vordergrund, und ihre Anwesenheit hätte möglicherweise ihre Schwiegertochter und den Aspekt der Feierlichkeit überschattet. Zudem erholt sich Königin Camilla noch von einer kürzlich überstandenen Lungenentzündung und hat ihre öffentlichen Auftritte reduziert, um vollständig zu genesen. Bereits im letzten Jahr hatten Charles und Camilla das Konzert nicht besucht; damals verbrachte der König Zeit auf seinem Anwesen Highgrove House in Gloucestershire, weit entfernt von London.

Das Weihnachtskonzert ist ein Herzensprojekt von Kate. In diesem Jahr standen Liebe und Empathie im Fokus des Abends – es wurden Lieder gesungen, Lesungen gehalten und Tänze aufgeführt. 1.600 Personen wurden von der 42-Jährigen mit einem emotionalen Brief eingeladen, die sich für das Wohl anderer Menschen eingesetzt haben. Außerdem waren auch die Angehörigen der Opfer der Messerattacke bei einer Tanzveranstaltung im Juli sowie Krebserkrankte dabei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige