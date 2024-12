So steht "Hochzeit auf den ersten Blick"-Chris nun zu Safari

In der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick kam es zu einer gefährlichen Situation: Die frischgebackenen Eheleute Christian und Emma trafen während ihrer Safari auf einen Elefanten, der ihnen ziemlich nahekam. Der Vorfall löste insbesondere bei der sozialpädagogischen Assistentin große Angst aus – doch beeinflusst diese Furcht im Nachhinein das eigentlich spannende Erlebnis? Das verrät Emmas Partner jetzt im Interview mit Promiflash: "Es war eine Erfahrung, die man wohl nicht auf jeder Safari macht. [...] Da glücklicherweise niemandem etwas passiert ist, hatten wir ein tolles Erlebnis und konnten erfahren, wie unser Partner in Gefahr- bzw. Stresssituationen reagiert", betont Christian.

Der Bankfilialleiter führt weiter aus, es sei auf einer Safari ja eigentlich auch gewollt, einem wilden Tier zu begegnen – nur nicht unbedingt so nahe. Neben der beängstigenden Situation gab es aber noch eine weitere Sache, die Christian beschäftigte: Er machte sich aufgrund von Emmas Reaktion Gedanken um ihre gemeinsame Zukunft. Gegenüber Promiflash offenbart der 31-Jährige, dies aber im Nachhinein mit seiner Frau thematisiert und geklärt zu haben. "Meine Gedanken gingen eher darum, dass das Stresslevel meiner Frau nach dieser Begegnung weiter oben blieb und sie damit nicht so richtig abschließen konnte", verdeutlicht er und ergänzt, er habe Emmas Angst natürlich aber nachvollziehen können.

Das Erlebnis mit dem Elefanten fand in Christian und Emmas Flitterwochen in Sri Lanka statt. Zunächst zeigten sich beide sehr erfreut über die Safari – als sie jedoch auf das riesige Tier trafen, wandelte sich die Aufregung schnell in Angst um. Der Elefant kam immer näher und fing schließlich an, im Jeep des Paares nach Essen zu suchen. Das schien der 25-Jährigen zu viel zu sein. Sie flehte die anderen an, weiterzufahren und warf eine Wasserflasche hinaus, um das Tier abzulenken. Es half jedoch nichts, und die Yogalehrerin fing an, herumzuschreien. "Wenn du schreist, dann macht den das nur noch nervöser", versuchte ihr Mann sie zu besänftigen.

