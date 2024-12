Lebensgefahr während "Hochzeit auf den ersten Blick"-Safari

Dieses Erlebnis haben sich Christian und Emma bei Hochzeit auf den ersten Blick wohl anders vorgestellt. Die frisch gebackenen Eheleute befinden sich derzeit auf gemeinsamer Hochzeitsreise in Sri Lanka und dürfen sich in Folge sechs über eine Safari freuen. Ihre Aufregung wandelt sich jedoch schnell in Angst um, als sie auf einen Elefanten treffen, der ziemlich viel Interesse an ihnen zeigt und ihnen sehr nahekommt. Insbesondere die sozialpädagogische Assistentin hat währenddessen sehr viel Angst um ihr Leben: Sie fleht die anderen an, weiterzufahren und versucht, das große Tier abzulenken, indem sie eine Wasserflasche aus dem Jeep wirft. Als nichts zu helfen scheint, fängt sie an, herumzuschreien. "Wenn du schreist, dann macht den das nur noch nervöser", versucht Christian seine Liebste zu beruhigen.

Letztendlich zieht der Elefant aber weiter und das Paar kann seine Tour fortführen. "Wir waren danach auf jeden Fall voll mit Adrenalin und waren auch sehr happy, dass wir beide lebendig sind", betont Emma im Einzelinterview. Ihre Begeisterung über die Safari scheint sich nach dem Vorfall jedoch in Grenzen zu halten. Die 25-Jährige bekommt jedes Mal Angst, wenn sie ein Tier sieht und drückt aus, keine Lust mehr zu haben – was ihrem Ehemann zu bedenken gibt. "Ich mache mir jetzt schon ein paar Gedanken dazu, wie die gemeinsame Zukunft dann sein könnte, weil ich gerne Aktivitäten mache, die mit einem gewissen Nervenkitzel verbunden sind", gibt Christian preis und fügt hinzu: "In einer Beziehung geht es darum, zu geben und zu nehmen, nur wenn dann solche Ängste da sind … die zu überwinden, das ist schon etwas anderes, als beispielsweise für mich zu lernen, Gefühle zu äußern."

Wie sich die Beziehung zwischen Emma und dem 31-Jährigen weiterentwickeln wird, bleibt demnach abzuwarten. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass es bei dem eigentlichen Traumpaar der elften Staffel ein wenig kriselt. Bereits in der vergangenen Folge kam es zu ersten Unstimmigkeiten, da sich die Yogalehrerin Sorgen machte, äußerlich nicht Christians Typ Frau zu entsprechen. "Wir hatten am Abend wieder ganz viel miteinander gesprochen, unter anderem auch über den Matching-Prozess. Das hat Emma zu einem gewissen Zeitpunkt gekränkt, weil sie sich bei [meinen] optischen Präferenzen [nicht wiedergefunden] hat", erzählte der Bankfilialleiter, bevor Emma schilderte: "Es hat mich schon verletzt, weil es mein Körper ist und er noch nicht so viel Positives über meinen Körper gesagt hat."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Instagram / emma.hadeb Christian und Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

