Xander Stephinger reist ohne seine Lilly zu Reality Awards

Am 7. Dezember stehen erstmals die Reality Awards an – und auch Make Love, Fake Love-Gewinner Xander Stephinger ist mit von der Partie. Er kommt jedoch ohne seine Partnerin Lilly. In ihrer Instagram-Story verrät diese: "Ihr werdet mich nicht bei den Reality Awards sehen. Eigentlich war fest geplant, dass ich Xander begleiten werden. Ich habe mich aber letztendlich dagegen entschieden." Der Grund für ihre Entscheidung ist die Schwangerschaft der Influencerin: "Ich befinde mich jetzt im neunten Schwangerschaftsmonat, habe Schwierigkeiten beim Gehen und abends Wassereinlagerungen."

Obwohl Xander gleich zweimal nominiert ist, und zwar in den Kategorien "Faker des Jahres" und "Trennung des Jahres", wird er ohne seinen Schatz aufkreuzen müssen. Lilly erläutert in ihrer Social-Media-Story: "Ich denke, dass das alles einfach purer Stress für mich geworden wäre. Aus diesen Gründen sind wir beide fein damit, dass 'Mama' sich weiterhin ausruht und 'Papa' nach Köln reist." Ob der Ex von Lisa Postel schon bald mit einer oder sogar zwei Auszeichnungen zurück nach Hause kommt, bleibt aber noch offen.

Xander war durch seine Teilnahme an dem Format "Make Love, Fake Love" bekannt geworden. Der Realitystar hatte Antonia Hemmer (24) am glaubwürdigsten vorgaukelt, single zu sein, und die Show somit als Gewinner verlassen. Ganz so schwergefallen war ihm das allerdings nicht, schließlich hatte es zwischen den Realitystars ordentlich gefunkt – Xander war sogar bereit, seine damalige Freundin Lisa für die Kölnerin zu verlassen. Die Romanze mit Antonia hielt aber nicht lange, und schon wenig später fand er sein Glück in Lilly, mit der er sich nun auf ein kleines Mädchen freut.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger und seine Freundin Lilly

Instagram / xander_stephinger Lilly und Xander Stephinger, September 2024

