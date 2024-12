Carina und Sasa streiten über ihren "Are You The One?"-Flirt

Sasa Pavlović und Carina Nagel haben sich in der Datingshow Are You The One? kennengelernt. Während der Show schien es, als würden sie anbandeln – doch offensichtlich wurde nichts Ernstes aus den beiden Reality-Stars. In einem Podcast gibt die Beauty jetzt an, sich damals nicht wirklich zu Sasa hingezogen gefühlt zu haben. Das scheint den TV-Star wohl in seinem Stolz zu verletzen. In seiner Instagram-Story teilt er einen Clip der Sendung. Darin haben sie die Arme umeinander geschlungen und schmiegen sich eng aneinander. Carina sagt: "Ich liebe dich. Ich liebe deine Art und ich weiß, das ist ein krasses Wort. Aber ich liebe dich einfach." Dazu schreibt er verärgert: "Ich habe absolut kein böses Blut [mit dir], aber du wolltest mir allen Ernstes nach zwei Wochen erklären, wie sehr du mich liebst. Was habe ich verpasst, dass du jetzt so eine Sche*ße von dir gibst?"

Im Podcast "Truth or Trash" reflektiert Carina ihre Teilnahme an der berühmt-berüchtigten Flirtshow. Dabei scheint sie jetzt einen ziemlich ernüchternden Eindruck von der ganzen Sache zu haben. Sie erzählt, wie sie damals oft im Interview saß und die Produzenten fragte, ob "hier eigentlich noch jemand kommt". Angeblich hätte ihr keiner der männlichen Kandidaten besonders zugesagt. "Und kennst du das, wenn du dir die Leute einfach schönredest? [...] Ich kann dir auch nicht sagen, was ich daran [an Sasa] fand", erzählte sie der Podcast-Gastgeberin. In Sasas Augen entspricht das wohl nicht ganz der Wahrheit. Allerdings hat die Influencerin bisher nicht auf die aggressiven Anmerkungen ihres Verflossenen reagiert.

Carina hat der Männerwelt aktuell aber sowieso abgeschworen. Tatsächlich ist die Ex on the Beach-Bekanntheit verlobt – mit einer Frau! Ihre Partnerin Chika und sie scheinen total verliebt und planen schon fleißig die bevorstehende Hochzeit. Im Podcast gibt die Beauty auch preis, welche Vorstellungen sie für die Trauung hat. "Ich möchte eine Waldhochzeit haben, so wie bei Twilight", schwärmt sie und gibt an, vier Hochzeitskleider haben zu wollen. Die Party an sich soll "wirklich krass" werden, allerdings nur im kleinen Rahmen. "Von den Menschen her wird sie klein, weil ich Menschen hasse", ist sich Carina sicher.

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlović, "Are You The One?"-Teilnehmer

Instagram / carina.nl Carina und Chika

