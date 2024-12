So stellt sich Carina Nagel ihre Traumhochzeit mit Chika vor

Im Mai haben sich Carina Nagel und ihre Freundin Chika verlobt. Nun, rund ein halbes Jahr später, hat die Ex on the Beach-Bekanntheit das erste Mal über ihre Hochzeitspläne gesprochen und offenbart, wie sie sich ihren besonderen Tag vorstellt. Wie sie im Podcast "Truth or Trash" klarstellt, wolle sie keine stinknormale Hochzeit haben. Carina hat schon ein ganz bestimmtes Bild im Kopf: "Ich möchte eine Waldhochzeit haben, so wie bei Twilight."

Nicht nur was die Kulisse betrifft, hat Carina bereits eine feste Vorstellung. Auch den Rahmen der Hochzeit kann sie schon bestimmen: "Von den Menschen her wird sie klein, weil ich Menschen hasse." Doch trotz des kleinen Kreises soll die Hochzeit "wirklich krass" werden, wie sie beteuert: "Aber sie wird trotzdem richtig fett aufgefahren. Ich will vier Brautkleider haben."

Dass Carina und ihre Herzensdame Großes planen, ist nicht gerade verwunderlich. Schon Chikas Antrag, der in einem Clip auf Instagram festgehalten wurde, war ein großes Spektakel. Mit zahlreichen Herzballons, Lichtern und Rosenblättern schmückte sie den Garten eines Einfamilienhauses. Darüber hinaus stellte sie Pappaufsteller von großen Buchstaben auf, die "Marry Me" ergaben.

Instagram / carina.nl Carina und Chika

© Joyn/Nadine Rupp Carina Nagel und Chicka Ojiudo-Ambrose, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2024

