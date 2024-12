Cringe? Das halten die Zuschauer von den Reality Awards 2024

Heute Abend laufen zum ersten Mal die Reality Awards. Reality-TV-Stars wurden vor wenigen Wochen in zwölf verschiedenen Kategorien, darunter "Lovestory des Jahres" oder "Faker des Jahres", nominiert. Online konnten die Fans für ihre Lieblinge abstimmen. In der Live-Show werden die Preise an die Reality-Sternchen vergeben. Aber die Zuschauer sind von der Veranstaltung alles andere als begeistert. Bereits die Moderation von Olivia Jones (55) und Sophia Thomalla (35) sagt nicht jedem zu. "Sophia mal wieder ganz cringe, für mich eine Fehlbesetzung, sorry", lautete ein Kommentar auf X.

Auch der Rest der Veranstaltung kommt bei den Zuschauern nicht besonders gut an. Ein weiterer X-User schrieb: "Die Reality Awards haben vor zwei Minuten angefangen und ich habe schon Gänsehaut vor cringe". Vor allem die Tanzeinlage von Diogo Sangre (30) und Fabio De Pasquale (30) sorgte für Fremdscham. Die Realitystars lieferten einen Striptease. Fabio zog sich auf der Bühne sogar komplett aus. Die Zuschauer reagierten schockiert. "Hilfe, was ist das für eine Veranstaltung? Was habe ich da gerade gesehen, und das meine ich ganz ernst. Die ganze Produktion, Moderation, jedes Showelement ist so verdammt schlecht und unangenehm. Das mit Fabio war echt daneben. Bin hart enttäuscht", beschwerte sich ein verärgerter Nutzer auf Instagram.

Die Kategorien seien laut dem Publikum auch nicht besonders gut ausgewählt. Ein Instagram-User wunderte sich sehr über die Kategorie "Sexytime des Jahres": "Was für eine kranke Kategorie. Selbst für Trash ist das total gestört. Da kriegt man einen 'Preis' für sowas." Den Award konnten sich Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff dank Are You The One – Reality Stars in Love sichern. Über den Preis für "Lovestory des Jahres" konnten sich Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) freuen.

