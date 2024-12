Diese Kandidatin verlässt ganz überraschend "My Style Rocks"

Christina Grass (36) hat überraschend ihren Ausstieg aus der Fashionshow "My Style Rocks" bekannt gegeben. Die TV-Bekanntheit verlässt die Sendung aus persönlichen Gründen, wie sie in der aktuellen Folge per Aufzeichnung selbst mitteilte: "Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, bin ich ab heute nicht mehr Teil von 'My Style Rocks', was mir das Herz zerreißt. Mir ist es aus privaten Gründen leider nicht mehr möglich, an diesem wundervollen Format teilzunehmen." In dem emotionalen Statement bedankte sie sich bei allen Beteiligten für die schöne Zeit und betonte, wie traurig sie über diesen Schritt sei. Sie habe sehr viel gelernt und viele wunderbare Menschen kennengelernt.

Die Nachricht sorgte unter den Zuschauern für Aufsehen, und viele spekulieren nun über die Hintergründe von Christinas Entscheidung. Einige vermuten, dass ihre bevorstehende Teilnahme an der Sendung Prominent getrennt eine Rolle spielen könnte und sich die Drehs der beiden Produktionen womöglich überschneiden. Offiziell hat Christina jedoch keine weiteren Details verraten.

Christina erlangte erstmals Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Der Bachelor im Jahr 2019, wo sie das Herz des Rosenkavaliers nur knapp verfehlte und als Zweitplatzierte hervorging. Bei Bachelor in Paradise fand sie anschließend ihr Liebesglück in Marco Cerullo (36), mit dem sie sich sogar verlobte. Die Beziehung war aber offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt – im Juli dieses Jahres verkündeten die Reality-TV-Teilnehmer ihre Trennung. Im vergangenen Monat wurde dann bekannt, dass das Ex-Paar bei "Prominent getrennt" erneut aufeinandertreffen wird.

Anzeige Anzeige

ActionPress /Wallocha,Stephan Christina Grass, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige