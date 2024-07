Also doch! Marco Cerullo und Christina Grass sind getrennt

Schon seit Längerem haben die Fans vermutet, dass die Beziehung zwischen Marco Cerullo (35) und Christina Grass (36) am Bröckeln sein könnte. Nun bestätigt Marco die Gerüchte: Er und seine Partnerin Christina haben sich getrennt. Die traurige Gewissheit teilt er seiner Community in seiner Instagram-Story mit: "Viele haben mich jetzt schon angeschrieben und gefragt, was los ist. Ja, Christina und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns getrennt, vor sechs Wochen." Viel mehr Worte findet die sichtlich bedrückte TV-Bekanntheit nicht.

Die Gerüchte um eine mögliche Trennung von Marco und Christina kamen vor allem auf, weil das einstige Paar alle gemeinsamen Bilder und Videos von Social Media gelöscht hatte. Christina deutete vor wenigen Wochen dann auch noch an, aktuell eine schwere Zeit durchmachen zu müssen und brachte damit die Gerüchteküche nur noch mehr zum Brodeln: "[Ihr habt] lange nichts von mir gehört. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit für sich. Derzeit ist einfach sehr viel los und das Ganze geht natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei." Die einstige Bachelor-Kandidatin hat sich bis dato noch nicht zu der Trennung geäußert.

Marco und Christina lernten sich 2019 im Format Bachelor in Paradise kennen und lieben. Nur ein Jahr später hielt der 35-Jährige um die Hand seiner Liebsten im sogenannten "Nachspiel" des Dschungelcamps an. Die Verlobung der beiden zerbrach allerdings nur kurze Zeit später, weil das Paar sich trennte. Marco verriet Gala damals, verursachte Beziehungsfehler und eine mangelnde Kommunikation seien unter anderem Gründe der Trennung gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Grass, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr mit der Trennung gerechnet? Ja, ich habe mir das schon gedacht. Nee, ich finde es total überraschend... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de