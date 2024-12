Leonardo DiCaprio feiert ausgelassen in exklusiven Klubs

Leonardo DiCaprio (50) wurde während der Kunstmesse Art Basel in Miami beim Feiern gesichtet. In den frühen Morgenstunden des Freitags genoss der Schauspieler laut Page Six eine ausgelassene Nacht im angesagten privaten Club Cipriani Socialista. Obwohl er gerade erst seinen runden Geburtstag gefeiert hat, zeigt der Hollywood-Star keine Anzeichen von Müdigkeit. In Begleitung von Freunden wie dem Kunsthändler Helly Nahmad und dem Model Winnie Harlow (30) ließ er es sich im exklusiven Ambiente gutgehen.

Wie Fotos des Magazins Page Six zeigen, hielt sich der Oscar-Preisträger dabei dezent im Hintergrund und versuchte, nicht allzu sehr aufzufallen. Gekleidet in seinem typischen schwarzen Baseballcap, einem schwarzen T-Shirt, einer lockeren schwarzen Hose und Jacke, trug er das perfekte Outfit, um nicht großartig aufzufallen. Er ergänzte sein Outfit mit Sneakers in Schwarz und weißer Sohle. Während des Abends saß er mit seiner Gruppe in einer hinteren Ecke des exklusiven Clubs. DJ Kieren Taylor sorgte für die musikalische Untermalung, und Gastgeber des Abends waren Badius, Gianni Harrell, Lorenzo Amos sowie Lulu & Esmeralda. Auch Jonathan "Foodgod" Cheban war unter den Gästen. Leonardo und seine Freunde verließen die Party erst um 2 Uhr morgens, als das exklusive Event zu Ende ging.

Später am Abend feierte er bei der Vor-Eröffnung des neuen Palm Tree Clubs, wo auch andere Prominente wie Ivanka Trump (43), Future (41), Alix Earle (23), Braxton Berrios, John Summit und Diplo (46) anwesend waren. Leonardo scheint das vielfältige Angebot der Stadt zu genießen, sowohl in kultureller als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Seine Freundin, das italienische Model Vittoria Ceretti (26), mit der er seit Sommer 2023 zusammen sein soll, war bei den Veranstaltungen jedoch nicht zu sehen. Dennoch macht der Schauspieler einen entspannten und glücklichen Eindruck, während er Zeit mit Freunden verbringt und dem Trubel der Stadt beiwohnt.

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti in London, November 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

